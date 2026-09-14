El Clásico de Liga F se jugará el 4 de octubre en el Spotify Camp Nou

Archivo - Ewa Pajor (FC Barcelona) y Maëlle Lakrar (Real Madrid) pugnan por el balón durante el partido de Liga F disputado en el Estadi Olímpic Lluís Companys - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení-Real Madrid de la sexta jornada de la Liga F Moeve se disputará el domingo 4 de octubre a las 17.00 horas en el Spotify Camp Nou, que acogerá por primera vez en la historia de la competición doméstica el Clásico del fútbol femenino.

El conjunto 'culer' recibirá al Real Madrid en uno de los grandes duelos de la temporada, en un estadio que ya fue escenario de una histórica asistencia en el enfrentamiento entre ambos equipos en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2022/23, cuando se registraron 91.553 espectadores.

La pasada temporada, el Clásico de Liga F se disputó en el Estadi Olímpic Lluís Companys ante 35.812 espectadores. El Barça confía ahora en trasladar esa expectación al Spotify Camp Nou, que volverá a abrir sus puertas para una cita de la competición femenina sin estar todavía terminado del todo y con el aforo limitado a unos 62.600 espectadores.