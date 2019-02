Actualizado 13/02/2019 10:03:21 CET

El descaro del Ajax reta al campeón

El Real Madrid busca trasladar su mejoría también a su torneo predilecto ante un rival que quiere llevar la emoción hasta el Bernabéu

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará este miércoles (21.00 horas) confirmar también en Europa su mejoría de rendimiento logrando un buen resultado en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de que le mide al Ajax, rival joven y atrevido que tratará de complicarle las cosas al actual campeón.

Dos meses después de despedir la fase de grupos con una sonrojante derrota por 0-3 en el Santiago Bernabéu ante el CSKA ruso, el equipo madridista retoma la competición que en los últimos años suele despertar su voracidad y en la que nadie ha sido capaz de eliminarle desde que lo hiciese la Juventus en las semifinales de 2014-2015.

Sin caer en octavos de la máxima competición continental desde 2009-2010, el conjunto que entrena Santiago Solari parece haber dejado atrás todas sus dudas y llega en buena forma, anímica, física y futbolística, a este primer cruce a cara y cruz ante un Ajax que ya demostró su peligro en la fase de grupos, donde tuteó al Bayern, y que apela a su descaro para visitar el Santiago Bernabéu en marzo con opciones.

Si tras el sorteo, por cómo estaba entonces el Real Madrid, los jóvenes 'ajacied' partían con más opciones de hurgar en una herida entonces que tendía a abrirse en el seno del 13 veces campeón de Europa, la mejora de este ha sido notable y vuelve a ser favorito, reforzado por sus últimas actuaciones en 'plazas' complicadas como el Camp Nou y el Wanda Metropolitano.

Ahora, en la vuelta al escenario donde recuperó el esplendor perdido en Europa hace ya más de dos décadas, renombrado Johan Cruyff Arena en honor de su mayor mito, y en donde en sus tres últimas visitantes ha firmado once goles a favor y uno en contra, el equipo madridista espera mantenerse al alza para evitar los sustos tradicionales de las noches europeas.

Pese a su mayor experiencia y a estar en un teórico mejor momento que los de Erik ten Hag, con más dudas tras dos derrotas en los últimos tres partidos, con set incluido ante el Feyenoord, el conjunto merengue no puede fiarse de un equipo con cuatro Copas de Europa y que busca codearse con los 'gigantes' continentales sobre una inagotable cantera, su mayor valor, que lideran el centrocampista Frenkie de Jong y el defensa Matthijs de Ligt.

Sólo faltarán para este primer duelo por lesión Marcos Llorente e Isco, ausencia esta que no trastoca los planes de un Solari que debe decidir si retoca su once respecto a sus dos últimas citas de nivel ante el Barça y el Atlético.

La principal duda vuelve a residir en la zona izquierda. Atrás, Reguilón parece haberle arrebatado la titularidad en el lateral a Marcelo, pero la presencia del brasileño en el Camp Nou podría darle una nueva oportunidad ante un equipo que por ese lado tiene el peligro del talentoso marroquí Ziyech.

EL AJAX, PENDIENTE DE DE JONG

Arriba, Solari tiene que volver a elegir entre Gareth Bale y Vinicius. El brasileño demostró ante el Barcelona y ante el Atlético que no le asustan las grandes citas, en las que ha sido suplente el galés que, a cambio, responde con su mayor capacidad para hacer gol como demostró en el derbi y eso, y la cantidad de partidos seguidos del joven extremo, podrían devolverle a la titularidad junto a Lucas Vázquez y Benzema.

A la espera de ver el estado de Varane, que no entrenó por una gripo y que de no jugar sería sustituido por Nacho, so se esperan más cambios en el once madridista, cuyo centro del campo, salvo sorpresa, será el habitual con Casemiro, Kroos y Modric, un trío que tendrá que lidiar por arrebatar la posesión a un Ajax, que fiel a su estilo, le gusta tratar con esmero la pelota.

Pero a los de Ten Hag les podría faltar una pieza clave en ese entramado de creación por el estado físico de Frenkie de Jong, sobre el que recaerá mucha atención después de su fichaje para incorporarse la campaña que viene al FC Barcelona.

El técnico 'ajacied' indicó en la previa que el medio, con problemas musculares que le hicieron retirarse antes de tiempo el fin de semana, está "listo" y todo hace indicar que jugará, al igual que otro 'tocado' como el argentino Tagliafico.

Arriba, el peligro local vendrá por los costados con Ziyech y un Tadic que lleva cinco goles, ocho en total si se cuentan los anotados en las fases previas, y que prometen una dura noche a los laterales madridistas. Además, el equipo holandés tiene un buen goleador como el danés Dolberg, con el exmadridista Huntelaar en la recámara.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

AJAX: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, Schöne; Ziyech, Dolberg y Tadic.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane o Nacho, Reguilón; Kroos, Casemiro, Modric; Lucas Vázquez, Benzema y Bale.

--ÁRBITRO: Damir Skomina (SLO).

--ESTADIO: Johan Cruyff Arena.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.