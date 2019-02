Solari: "Marcelo es un grande, trabaja cada día con alegría"

Publicado 12/02/2019 19:16:44 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, defendió al brasileño Marcelo en la previa del partido de 'Champions' con el Ajax asegurando que es "un grande", un "emblema" de la entidad y "trabaja con alegría cada día" aunque no sea titular indiscutible.

Solari no desveló si apostará por Marcelo o por el canterano Reguilón, pero sí quiso respaldar al segundo capitán merengue. "¿Titular? No sé quién será. No puedo contestar a esa pregunta", dijo el técnico argentino. "Marcelo es un grande, un emblema del club. Siempre pone al Madrid por delante de todo", añadió.

"Se está entrenando muy bien, igual que el resto de sus compañeros. Lo queremos todo y trabaja cada día en los entrenamientos", sentenció Solari, que volvió a ser preguntado por el lateral internacional. "Insisto, Marcelo trabaja con alegría, cada mañana, en cada entrenamiento".

Preguntado por el partido de octavos ante el Ajax, el entrenador del Real Madrid explicó que es "un buen equipo, con buenos jugadores". "No creo que estén pasando por un mal periodo, no estoy de acuerdo. Están haciendo una buena temporada. El Ajax se asocia bien, construye bien, siempre hay un rival delante y hay que respetarlos a todos", aseveró.

Para afrontar el duelo en tierras neerlandesas, Solari no levantó ninguna de sus cartas, pero sí confirmó que tanto Vinicius como Reguilón, pese a tener poca experiencia en 'Champions', están listos para aportar al equipo. "En realidad todos los jugadores están preparados. Estoy convencido que pueden jugar cualquier partido", dijo.

Por otro lado, Solari se desprendió de los elogios recibidos en las últimas semanas. "Esta profesión es así, el fútbol es un partido y luego otro, y luego el siguiente. Cuando se pierde todo está mal y cuando se gana todo está bien. Nos dedicamos a competir y nuestro siguiente día es mañana. Allí ponemos el foco. De todo lo demás estamos mucho menos pendientes de las personas que están fuera. Está bien que así sea", comentó.

"Mi aspiración es que este miércoles hagamos un partido igual de serio que el que hicimos hace tres días (Wanda Metropolitano). Esa es mi aspiración para todos los jugadores. Eso es a lo que miramos y a lo que competimos", agregó. "Tenemos grandes recuerdos de este estadio porque a partir de esta 'Champions' se ganaron muchas otras", indicó.

"Ojalá que el partido del Ajax sea una continuidad. Lo enfrentamos con toda la seriedad del mundo y con el debido respeto por un club tan importante y con buen presente. Tenemos toda la humildad posible y el mismo espíritu de los últimos partidos", recalcó Solari, cuya idea es mantener el nivel del Barça y del Atlético de Madrid.

"NO TENGO NADA QUE AGREGAR" SOBRE GUARDIOLA

Por otro lado, el entrenador madridista no quiso referirse a las palabras de Pep Guardiola, que rechazó que el Real Madrid fuese el mejor equipo de la última década pese a haber ganado cuatro Ligas de Campeones. "No tengo nada que agregar", dijo Solari.

Por último, alabó el trabajo de todos los componentes que forman la primera plantilla al ser preguntado por Pintus, el preparador físico. "Tanto los preparados, como el cuerpo médico, como los fisios y como toda la gente que nos rodea, nos ayuda mucho. Incluyendo a los colegas de prensa. Todo para que los jugadores estén lo mejor posible porque ellos son el corazón del proyecto. El máximo mérito siempre es de los futbolistas", finalizó.