Diomande vive su "bienvenida oficial" al Real Madrid

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El extremo costamarfileño Yan Diomande fue presentado de manera oficial este martes como nuevo jugador del Real Madrid, en un acto con el presidente del club, Florentino Pérez, donde firmó el contrato que le une al conjunto de la capital hasta 2033.

"La Ciudad Real Madrid acogió el acto oficial de bienvenida de Yan Diomande como jugador del Real Madrid. El presidente Florentino Pérez le recibió en la sala de juntas, donde el delantero firmó el contrato que le unirá al club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033", anunció el club blanco.

Diomande completó las presentaciones que llevó a cabo el Madrid en los últimos días, de sus seis fichajes, a falta de que termine el mercado de este verano, y el nuevo técnico José Mourinho. Tras la firma, Diomande recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta con su nombre y el dorsal número 25. Al acto también asistió el presidente de honor, José Martínez Pirri.

El futbolista de Costa de Marfil, de 19 años, fue una de las sensaciones del reciente Mundial y fichó por el Madrid procedente del RB Leipzig alemán. Diomande debutó en partido oficial con los de Mourinho en el duelo de Liga del pasado sábado contra el Espanyol, saliendo en los últimos minutos para participar en el 1-2 del triunfo en el RCDE Stadium.

"Antes que nada diría que estoy orgulloso, porque este es el club más grande del mundo. Hoy en día, todo el mundo sueña con jugar en el Real Madrid, es un orgullo y honor estar aquí. Voy a darlo todo", dijo en declaraciones a RealMadrid TV.

Diomande compareció en la sala de trofeos del club blanco. "Ver todos estos trofeos da muchas ganas de conseguir uno. Es muy emocionante luchar por ganar la Champions. Lo que más me ha marcado es el mero hecho de estar en el mismo vestuario que los mejores jugadores del mundo, que te entrene el mejor del mundo, es increíble, es como un sueño", añadió.