Duro empate del Atlético en Mestalla

Los rojiblancos encajan dos goles en el descuento

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid cedió un empate (3-3) este domingo ante el Valencia cuando parecía que tenía ganado el duelo de la jornada 13 de LaLiga Santander, por culpa de dos goles en el descuento de Hugo Duro y a pesar del partido flojo de los locales en Mestalla.

Hasta el minuto 92 el hombre del partido era Antoine Griezmann. El galo estuvo en los tres goles de los suyos, incluido un tremendo zapatazo a la escuadra en el segundo que estuvo seguido de inmediato por el 1-3. Con media hora por delante, el cuadro 'che' siguió bastante plano, pero a balón parado encontró petróleo.

El Atlético descuidó la retaguardia, y un centro de Gayá encontró a Duro en el 92'. En el 96', en una falta botada por Guedes, de nuevo el ariete local anotó de cabeza para desconsuelo rojiblanco y júbilo de Mestalla. El Atleti se queda con 23 puntos, a cuatro del líder Madrid, y el Valencia, en mitad de tabla con 17.

Los de 'Cholo' tuvieron el partido bajo control durante casi 90 minutos, con dos goles de renta, y aún así no sacaron la victoria. Dentro de la pelea que se esperaba, el Valencia no supo frenar el poblado centro del campo rival. La lesión en el hombro de Trippier a los cinco minutos no impidió esa superioridad visitante.

Las ocasiones tardaron en llegar, con un aviso de Griezmann y otro remate de Correa a los 15 minutos. Quien no perdonó fue Luis Suárez, letal en la posición de '9' tras una rápida acción ofensiva del tridente rojiblanco (0-1). Los de Bordalás tenían ya la obligación de mejorar por el resultado, pero aún así no supieron llegar a la meta rival ni tener el balón.

Guillamón, 'che' para todo, dejó el único tiro a puerta. La reanudación fue también del Atlético pero en una jugada afortunada, primera casi que se animó Guedes, el Valencia encontró el 1-1, en propia puerta de Savic tras un disparo del portugués. Los locales pasaron a creer pero la autoridad del campeón fue fulminante.

En dos minutos, el Atleti hizo el 1-3, con un Griezmann que robó en su campo y corrió hasta enchufar el balón a la escuadra y un Vrsaljko que hizo su primer gol en la Liga tras un barullo con Luis Suárez por medio. El partido parecía sentenciado, pero ya Wass se estrelló con el larguero. El Valencia aún tuvo fe y Bordalás movió banquillo en busca del milagro que de nuevo llegó en el descuento como dos semanas antes contra el Mallorca.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 3. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

VALENCIA: Cillessen; Foulquier, Alderete (Vallejo, min.85), Diakhaby, Gayá; Racic (Musah, min.65), Guillamón, Wass (Marcos André, min.65), Soler (Koindredi, min.85), Hélder Costa (Hugo Duro, min.85) y Guedes.

ATLÉTICO MADRID: Oblak; Trippier (Vrsaljko, min.9), Giménez, Savic, Hermoso, Carrasco, De Paul (Joao Félix, min.87), Koke, Correa (Kondogbia, min.73), Griezmann y Luis Suárez (Herrera, min.87).

--GOLES:

0 - 1, min.35, Luis Suárez.

1 - 1, min.50, Savic (propia puerta).

1 - 2, min.58, Griezmann.

1 - 3, min.60, Vrsaljko.

2 - 3, min.92, Duro.

3 - 3, min.96, Duro.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.riojano). Amonestó a Guillamón (min.76) y Musah (min.94) por parte del Valencia. Y a Griezmann (min.95) y Vrsaljko (min.98) en el Atlético.

--ESTADIO: Mestalla.