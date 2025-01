Farré y Cornet ponen la "inminente" moción de censura a Laporta en manos de la oposición

Farré niega que vaya a presentarse "nunca más" a presidente y se queda como 'plan B' junto a Cornet

El excandidato tilda de "corruptos" a Joan Laporta y su Junta Directiva

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El empresario Jordi Farré, quien fuera en dos ocasiones precandidato a la presidencia del FC Barcelona y líder de la moción de censura en contra del expresidente Josep Maria Bartomeu, explicó este miércoles junto al también socio del club Marc Cornet que no presentaron este martes una moción de censura contra el actual presidente blaugrana, Joan Laporta, debido a una falta de entente entre grupos de opinión y futuros precandidatos a la presidencia, pero dejaron claro que creen en que dicha moción saldrá adelante en un futuro "inminente" sea quien sea la cabeza visible.

En una larga comparecencia de prensa en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, tanto Jordi Farré como Marc Cornet explicaron que la presión recibida por parte de ejecutivos del FC Barcelona y de distintos grupos de opinión y opositores, como Víctor Font o la nueva plataforma de 'Som un Clam', para no presentar la moción de censura este martes 7 de enero fue clave para que dicha moción se vea modificada y que ahora mismo esté en manos de esos mismos grupos opositores que desean un "quién y un cómo" distintos.

"El domingo 10 grupos de opinión pedían la dimisión, moción de confianza o mocion de censura de Laporta. Yo he formado parte de 'Seguiment FCB' muchos años y hablé con compañeros y precandidatos. Para mí, es muy importante la opinión de los compañeros pero los precandidatos tienen fuerza. No quería debates paralelos, quería un único debate; ¿debe seguir la Junta o no? Para evitar esos debates paralelos, mi decisión fue frenar a Jordi Farré porque él quería tirar la moción adelante", explicó Cornet.

De haberse presentado la moción, Cornet cree que se podría haber reconducido la situación. Pero al final, esa falta de entente entre los grupos de opinión y opositores propiciaron que no hubiera moción de censura. Eso sí, en lo que Cornet y Farré siguen estando de acuerdo, pese a esa admitida "discrepancia" del martes, es que habrá moción de forma "inminente" pero sin fecha; pueden ser días, semanas o hasta meses.

"La moción de censura va a tirar adelante, la opinión en contra de la Junta es mayoritaria. Los grupos de opinión nos piden unos días más, vamos a construirla de alguna otra forma y lo conseguiremos. Estoy convencido de que los grupos de opinión no nos van a fallar", se expresó Cornet.

Para este socio blaugrana, la moción de censura debe ser "inminente e irremediable". "Debemos ir todos juntos porque el enemigo es fuerte. Es importante remar todos en una misma dirección. Por eso damos un voto de confianza a los grupos de opinión para que lideren esta moción de censura, que es cuestión de tiempo. Para nosotros no es importante quién la presente, agradecemos que los grupos la tengan adelantada y nosotros, desde la base, les apoyaremos. Porque el Barça necesita la moción de censura, el daño es irreparable", aseguró.

Y ahí coincide con Jordi Farré, que debía ser la cara visible de esta moción en un principio, y que ahora pide que dicha moción salga adelante "sea quien sea" el líder. Pero sin descartarse, como 'plan B', para volver a liderarla si cree que nadie más tira del carro en los próximos días.

Para Farré, la Junta Directiva de Joan Laporta "vive en una realidad paralela". "Desde que empezó Laporta las barbaridades no se detienen. La situación económica está mucho peor que cuando empezaron pese a las palancas, que están ya vendiendo las joyas de la abuela. Hay corrupción, como con el tema de ISL o Spotify. Hay todos los motivos para una moción de censura", aseguró. "Quiero que se vaya esta Junta Directiva porque son unos corruptos, los que lo hacen y los que son cómplices. Toda la Junta Directiva debe irse", recalcó.

El exprecandidato tiene claro que hay "corrupción" en el FC Barcelona y que la moción de censura debe tirar adelante sí o sí. Por eso, mientras que Cornet confía en los grupos de opinión para liderarla, una vez fracasado el intento de este martes, Farré asegura que trabajará en la sombra para recoger firmas y poder entregarlas a quien sea que lidere la moción.

"No quiero poner un 'timing', ojalá pongan la moción de censura pero tengo dudas de si la pondrán. Muchas dudas. No les pongo un 'timing' pero seguiremos pendientes de ello, seguiré trabajando. Al final, lo que quiero, es que marche el presidente Laporta y su Junta. Que presente la moción quién sea, me da igual, pero yo buscaré firmas. Me da igual quién la presente, pero que la presenten. Yo buscaré firmas", explicó.

Sí anunció de forma tajante que, tras los intentos fallidos de 2015 y 2021, no volverá a presentarse a las elecciones presidenciales. "No tengo interés electoral, no me volveré a presentar a las elecciones del Barça nunca más. Lo dejo bien claro. Mi único interés es destituir a esta Junta que me parece nefasta para los intereses del club y que no debe seguir ni un día más", aseguró.

Y aprovechó para cargar contra el precandidato Víctor Font, líder de 'Sí al Futur' y miembro de ese conjunto opositor que pide la salida de Laporta. "Font fue una de las personas que presionó para que no se presentara ahora la moción, por interés electoral. Quiere ser el rey de la oposición, pero le falta valentía y se escuda en los grupos de opinión. A mí no ha tenido la valentía de llamarme para presionarme. Pero si es tan importante para él llevar la batura, que presente la moción ya", le pidió.

Porque Farré no tiene duda de que la moción de censura, se presente cuando se presente, saldrá adelante. Como lo hizo su moción de censura a Bartomeu en 2020. "Yo no tengo ninguna duda de que se conseguirían las firmas para la moción, ya se consiguieron en 2020 en una situación de COVID-19. No habría ningún problema. De hecho, me constan presiones a medios para que se tape todo lo de la moción y no se hable de ello. Si no quieren que se hable de ello, será por algo", manifestó.