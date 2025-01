BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nombre de Jordi Farré está en boca de todos por la rueda de prensa que dará este mismo miércoles para aclarar por qué no ha presentado este martes una filtrada moción de censura contra el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, para que abandone la presidencia del club, como ya hizo con éxito en 2020 con Josep Maria Bartomeu después de que Leo Messi mostrase su deseo de abandonar el club blaugrana.

Empresario catalán de 49 años, Jordi Farré lleva una década queriendo ser presidente del club azulgrana, presentándose a las dos últimas elecciones celebradas en 2015 y 2021. Sin embargo, se quedó a las puertas de ser candidato en ambas ocasiones tras no alcanzar las firmas necesarias para poder aspirar a la presidencia.

"Somos el cambio y el aire fresco que fue Laporta en 2003". Esta fue una de las declaraciones que hizo Farré en su acto de presentación como precandidato en 2015. Desde ese momento, empezó a informar sobre sus propuestas en caso de lograr la presidencia, siendo algunas de ellas muy ambiciosas, como romper el acuerdo con Qatar Airways, patrocinador principal de la camiseta del club en aquel entonces, y poner la marca Catalunya en su lugar.

Finalmente, la cara visible de la precandidatura 'Som Gent Normal' no alcanzó el mínimo de avales de los socios para pasar a ser candidato a la presidencia azulgrana, logrando 2.033 firmas de apoyo de las 2.518 necesarias para poder ser candidato oficial.

Pero el 26 de agosto de 2020 volvió a la carga para presentar una moción de censura contra el entonces presidente Josep Maria Bartomeu. El líder de la nueva precandidatura 'Nou Impuls Barça' pidió la dimisión del máximo dirigente después de que Leo Messi pidiese terminar su etapa como jugador del FC Barcelona por la mala situación de la entidad.

Una moción de censura que lideró Farré y que sí tuvo éxito, ya que consiguió 19.532 firmas, superando el corte de 16.521 papeletas necesarias para que tuviera luz verde. Sin embargo, dicha moción no se llegó a realizar porque Bartomeu y su Junta Directiva dimitieron en bloque antes de que se pudiera llevar a cabo.

Tras su éxito en la moción de censura contra Bartomeu, Farré volvió a presentarse a presidente de cara a las elecciones del 7 de marzo de 2021. Con declaraciones como "si soy presidente el día 24, Messi renovará el 25", el precandidato se mostraba muy optimista con la renovación del jugador argentino, todavía blaugrana, y dejaba abierta la puerta al regreso de Neymar.

Entre sus propuestas destacaba la idea de acabar con la lista de espera para ser abonado del Camp Nou. dando abono a los socios que se encontraban dentro de ella. Respecto al ámbito económico de su programa, Farré apostaba por vender entradas para presenciar entrenamientos o crear una marca textil propia.

Conseguir las firmas necesarias para ser candidato volvía a ser un problema para Farré, que tomó la decisión de cambiar firmas por pizzas preparadas por Fabian Martín, ganador del World Greatest Gourmet Pizza de Nueva York. Además, ofreció un servicio de tatuajes a todos los socios que firmasen a su favor. Sin embargo, todas estas estrategias no le sirvieron para conseguir las firmas necesarias, quedándose a menos de 200 de las 2.257 que hacían falta para poder pasar el corte.

Tras un nuevo batacazo presidencial, Farré admitió su responsabilidad. "Todo el tema de las pizzas y los 'tattoos' lo hice para llamar la atención, pero me restó credibilidad. Es mi culpa y hay que saber asumir y reconocer los errores que uno comete", admitió entonces el empresario catalán, asumiendo el fracaso de su campaña.

"Me iré a mi casa y votaré a Joan Laporta", aseguró Farré, dando todo su apoyo a Joan Laporta. Un respaldo que ha desaparecido totalmente en cuatro años, llegando al punto de dar este mismo miércoles una rueda de prensa informando de los motivos por los que, finalmente, no ha presentado una moción de censura contra el actual presidente blaugrana por la gestión de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Victor, entre otros aspectos. Una moción que, no obstante, Jordi Farré podría tirar adelante en los próximos días si tiene el apoyo necesario de otros grupos opositores.