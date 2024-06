Fermín: "Puedo aportar dinamismo, intensidad y goles a la selección"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española y el FC Barcelona Fermín López ha explicado que puede aportar al combinado nacional "dinamismo, intensidad y goles", y que la llamada de Luis de la Fuente es algo que "no podía imaginar", pero responde al "esfuerzo y sacrificio" del futbolista.

"Puedo aportar dinamismo, intensidad y goles, que al final es lo que he intentado hacer este año en el Barça y lo que Xavi me ha ayudado ha reforzado. Ese es mi juego", afirmó el centrocampista del FC Barcelona este miércoles en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Fermín comentó que este ha sido "un año muy bonito". "La llamada de la selección era algo que no podía imaginar nunca después de todo lo que he vivido. El esfuerzo y el sacrificio ha valido la pena, porque el año pasado estaba en Linares (Primera Federación), por lo que era difícil de imaginar", apuntó.

"El año en Linares fue un golpe de realidad, me ayudó a madurar, me ayudó a hacerme un hombre y allí me ayudaron mucho y me pude convertir en la persona que soy ahora mismo", explicó sobre su temporada en el equipo andaluz.

El onubense afirmó que la selección española es un "gran grupo" donde todo el mundo es "muy buena gente" y es "fácil la convivencia". "Lamine Yamal parece que tiene más edad de lo que tiene, pero le tengo que cuidar de vez en cuando y darle un poquito en la oreja, porque sino se relaja. Tenemos muy buena relación y somos como hermanitos aquí", dijo sobre su compañero de equipo.