Fernando Torres y su vuelta al Atlético: "Tiempo al tiempo, lo mejor está por venir"

Protagoniza 'Fernando Torres. El último símbolo', documental que Amazon Prime Video estrena el 18 de septiembre

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador español Fernando Torres ha reconocido que lo "mejor" para el Atlético de Madrid está "por venir" y, en referencia a un posible regreso al club en el que se formó, recordó que "tiempo al tiempo" y que todavía debe acabar de formarse como entrenador.

"Estoy con el carné de entrenador y me faltan las prácticas. Me preparo también en la faceta de gestión, con cursos y másters, para estar preparado para cuando decida volver. Tiempo al tiempo, hay que prepararse bien que seguro que lo mejor está por venir", apuntó en la presentación de su documental.

De momento, protagoniza la película documental de Amazon Prime Video 'Fernando Torres. El último símbolo', en la que muestra su lado más personal. El 18 de septiembre llegarán a España y Reino Unido sus reflexiones sobre los momentos álgidos y más bajos de su carrera, siempre con la mentalidad de que "nada es imposible".

Con las aportaciones de Mourinho, Iniesta, Cech o Reina, y sus propias declaraciones, Torres desgrana los momentos más emotivos de su carrera. "Siempre he sido muy celoso de mi intimidad, un futbolista atípico. He intentado estar al margen de la actualidad. Cuando me llegó esta propuesta, vi la oportunidad de poder explicar y reflexionar sobre lo que me ha pasado, lo bueno y lo malo, que cuando estás en activo lo obvias", apuntó.

"Era el momento de contar todo. En una carrera larga hay también malos momentos, duros, y quería reflexionar sobre lo que les puede pasar a futbolistas que empiezan, quizá les pueda ayudar mi historia. A veces, lo malo no se cuenta y al final de una carrera uno está ya preparado para contarlo. Espero que la gente disfrute, que entiendan mis reflexiones al echar la vista atrás. Lo que haría o no o lo que podía haber mejorado", se sinceró.

Un documental en el que, apoyado en personajes clave de su carrera, explica los buenos y malos momentos. "El mayor reto ha sido abrirme a una cámara, confiando en el equipo para poder contar cosas que nunca había contado, con detalles personales y pensamientos que no compartí cuando estaba en activo para evitar ser noticia o evitar una polémica", reconoció.

"No siempre puedes hablar desde la honestidad, y en este documental, como ya ha pasado todo, lo he explicado. No vais a encontrar polémica, pero sí reflexiones sobre si me equivoqué en algún momento o sobre cómo viví grandes victorias y derrotas", aportó sobre qué se podrá ver en esa película documental.

Uno de los momentos que se reviven es el del Mundial 2010, al que llegó tras recuperarse de una lesión y que terminó, de nuevo, lesionado y sin poder jugar la final. "Dos meses antes, estaba en muletas, luché por estar ahí pero me lesioné y no pude rendir al nivel querido. En el documental está la reflexión de alguien que estuvo allí disfrutando y sufriendo, a la vez. Pero volvería a hacerlo, lo daría todo por estar ahí", aportó.

"Todos los aficionados españoles tocamos el cielo. Días antes, nadie pensaba que España pudiera ganar una Eurocopa y menos un Mundial, y aquel día cambiamos la mentalidad de muchos. Ahora los niños saben que pueden ganar. No hay mayor logro para un futbolista que ganar un Mundial", concluyó.