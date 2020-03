Flick: "Un entrenador debe tener derecho a veto sobre los fichajes"

MÚNICH, 11 Mar. (DPA/EP) -

El técnico del Bayern de Munich, Hansi Flick, afirmó que un entrenador debe tener "derecho a veto" sobre las "nuevas incorporaciones y refuerzos" en los equipos de fútbol, recalcando la responsabilidad de los técnicos en "implementar" la filosofía de cada conjunto y determinar su "juego".

"Es importante evaluar qué jugadores deben complementar o fortalecer el equipo existente. En mi opinión, cuando se trata de nuevas incorporaciones y refuerzos, el entrenador debe tener derecho a veto", afirmó el entrenador del líder de la Bundesliga al diario alemán 'Sport Bild'.

En este sentido, destacó el papel del entrenador a la hora de definir "la filosofía" de un equipo. "Hay dos puntos que creo que son importantes: un club debe tener una filosofía sobre qué fútbol quiere jugar y representar. Por eso se contrata a un entrenador en el que se confía", añadió.

Por otro lado, el exfutbolista, que llegó al Bayern el pasado mes de noviembre en sustitución del croata Niko Kovac, elogió la posibilidad de que los directivos del campeón alemán discutan los asuntos de la plantilla, y que se pueda "hablar todo abiertamente".

El técnico no estuvo involucrado en el reciente fichaje del conjunto alemán, el portero Alexander Nübel, procedente Schalke. "No me preguntaron, pero por supuesto sabía que se iba a firmar. Era un tema que afectaba a la próxima temporada y en el que yo tampoco tenía que involucrarme necesariamente", aclaró.