Flick: "De la Fuente hizo lo correcto con Lamine Yamal"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el seleccionador español, Luis de la Fuente, hizo "lo correcto" desconvocando a Lamine Yamal por sus molestias durante la concentración con la selección, además de confirmar que Dani Olmo, Fermín López y Gavi están "listos" para jugar y que Iñaki Peña seguirá siendo el portero titular del equipo.

"Puede que Lamine juegue, esta es nuestra idea. Todavía nos queda un día de descanso y los tratamientos que ha recibido le han ido muy bien. También queremos dar las gracias al seleccionador, que creo que ha tomado una decisión adecuada que nos ha ayudado mucho a nosotros y obviamente a Lamine. Es una decisión en beneficio de Lamine. Está listo para jugar mañana", señaló en rueda de prensa.

Además, reconoció que la decisión del técnico riojano tuvo que ser complicada. "Yo también he estado del otro lado, no es fácil para los seleccionadores. Es un jugador de altísima calidad y jugar para su país es un gran honor. Lo que hizo el entrenador de la selección es lo correcto, es lo que hay que hacer, cuidar al jugador y cuando necesita descansar, que descanse", indicó.

Por otra parte, confirmó que Dani Olmo, Fermín López y Gavi "están listos" para jugar. "Si juegan o no, lo veremos. En el caso de Gavi es un paso muy importante, todo el mundo está contento de tenerle ya de vuelta; puede que esté en el banquillo. Está avanzando muy bien, me gusta mucho ver cómo entrena porque tiene una mentalidad muy positiva. Estamos muy contentos de contar con él y de constatar su alto nivel de calidad, lo mismo en el caso de Fermín, que también está trabajando muy bien en los entrenos y puede que mañana juegue. En el caso de Dani, todavía tenemos que decidirlo, pero estará en el banquillo", apuntó.

Respecto a la portería, confirmó que Iñaki Peña seguirá siendo titular por delante del polaco Wojciech Szczesny. "No hay motivo para cambiar que Iñaki juegue mañana", dijo, descartando que se puedan turnar bajo palos. "No es lo que tenemos en mente. Uno nunca sabe lo que va a acabar aconteciendo. Iñaki jugará mañana y el miércoles, este es el plan que tenemos, pero no sabemos qué puede pasar mañana o el miércoles. Confiamos en él, lo está haciendo bien. Estamos contentos de que Szczesny esté listo también para jugar", añadió.

Sobre el neerlandés Frenkie de Jong, afirmó que "ayer hizo un muy buen entreno y tuvo alguna molestia". "Hoy lo hemos vigilado. Empezó a entrenar con el equipo, después entrenó aparte y veremos mañana cómo está. Yo tenía en mente que empezase ya a jugar mañana, porque está preparado para jugar, pero mañana veremos", expresó, antes de hablar de Gavi. "Valoro muy positivamente su mentalidad y su agresividad, es fantástico verle jugar. Puede ocupar muy bien las posiciones de '6' y de '8'", expuso.

Además, el técnico alemán aseguró que Ansu Fati "avanza bien". "Sí, es una opción para mañana. La calidad del equipo es tan alta... Raphinha también está haciendo un trabajo espectacular. No es tan fácil que se cuele en el once inicial, pero es que tampoco le resulta fácil al resto de jugadores encontrar un lugar", reconoció.

También alabó a su rival de este domingo. "El Sevilla es un equipo muy valiente, con una muy buena dinámica, les encanta jugar al fútbol y asegurarse la posesión del balón. Deberemos encontrar la manera de responder y este es el foco en el que estamos", analizó, antes de valorar lo apretado del calendario. "La UEFA, la FIFA y todas las federaciones tienen que debatir. Lo más importante es que los expertos en la materia del deporte debatan y decidan cómo hay que abordarlo de cara al futuro", dijo.

Por último, Flick no quiso desvelar demasiados detalles de su reunión con Xavi Hernández. "Cuando yo era el entrenador de la selección de Alemania teníamos muy buena relación, nos mandamos mensajes, nos llamamos por teléfono y era fantástico. He esperado un poquito antes de contactarle, pensé que después de lo que había pasado con Iniesta quizá era el buen momento para volver a recuperar el contacto y quedar para tomar un café. Valoro muy positivamente este encuentro, mantuvimos una buena charla, fue fantástico también conocer a su familia. El resto, son cosas de la vida privada", concluyó.