García Pimienta: "Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos"

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Xavier García Pimienta, confió en que su equipo mantenga el buen momento de antes del parón por selecciones en la visita al FC Barcelona este domingo, donde tendrán que hacer algo más que defender ante el líder de la Liga.

"El grupo está bien, dos semanas entre un partido y otro. Contento por cómo han venido los chicos. No ha habido ningún problema. Es un partido muy exigente, contra el líder, que está haciendo las cosas muy bien, con un estilo muy reconocible", dijo este viernes en la rueda de prensa previa.

"El Sevilla está acostumbrado a luchar de tú a tú con los grandes clubes, el Sevilla lo es y estamos mentalizados. Si estamos a nuestro máximo nivel vamos a ser capaces de competir", añadió, antes de apuntar la confianza que recibe sobre todo de los jugadores.

"Lo que mandan son los resultados, esto es así, pero la confianza de los jugadores me marcan que vamos por buen camino. Que los jugadores crean en la manera de entrenar, en el proyecto, en la forma de jugar, es lo que me marca estar tranquilo o no, o si tengo que hacer algo diferente. Los jugadores están convencidos de que este es nuestro camino", explicó.

Por otro lado, Pimienta elogió a un Barça que conoce bien después de 28 años en el club. "Tenemos que estar muy concentrados cuando el Barcelona tenga el balón, sin renunciar a que cuando tengamos el balón pase lo que nosotros queremos. Si nos metemos atrás será muy difícil mantener la portería a cero", afirmó.

"Ellos lo tienen tan asumido que viene un entrenador nuevo, alemán, y juegan igual de bien. La temporada pasada estuvimos cerca de sacar algo positivo. Espero que podamos aguantar los 90 minutos con 11 jugadores, competir mucho, ser valientes. Si sólo defiendes lo normal es que te generen ocasiones y terminen marcando", añadió.

El técnico del Sevilla insistió en su convicción sobre la progresión del equipo, no sólo por los resultados. "Si miramos los tres últimos tres partidos tenemos resultados positivos, pero ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Estamos en un proceso, estamos más cerca de ganar. En casa del líder tendremos que mostrar quiénes somos. Queremos dar un paso adelante, puede ser un objetivo fuera de casa", apuntó.

Además, Pimienta confió en romper la racha del Sevilla de más de 20 años sin ganar al FC Barcelona en su casa. "Espero un partido donde van a querer el balón y atacarnos, presionarnos arriba y tras pérdida lo hacen muy bien con una línea muy alta", dijo.

"Llama la atención mucha de las cosas que hacen, así que tenemos que ser muy cautos, no picar en esa línea tan adelantada en que te dejan en fuera de juego y tratar de aprovechar eso también como una ventaja para nosotros. Hay que saber competir y saber sufrir, que nos va a tocar en muchas ocasiones", terminó.