De la Fuente: "Esta generación de futbolistas todavía tiene margen de mejora"

Luis de la Fuente en los XVIII Premios AS del Deporte 2024

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró este lunes que el equipo español, con la "generación de futbolistas" que cuenta, "todavía tiene margen de mejora" para obtener mayores resultados con la ayuda de la irrupción de jugadores como Raúl Asencio, que es "una buena noticia para el fútbol español".

"Es difícil -mejorar el 2024-, pero imposible, no. Somos de la mentalidad de que siempre se puede mejorar, y yo creo que todavía este equipo, esta generación de futbolistas, tiene margen de mejora. Ese es el objetivo que tenemos que marcarnos, porque la exigencia cada día es mayor, y vamos a tener que tener más capacidad de mejora para poder estar a la altura siempre de la exigencia", dijo el seleccionador nacional en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte 2024.

Además, el preparador riojano cree que los futbolistas españoles "son los mejores del mundo". "Somos unos afortunados y es un privilegiado poder contar con los mejores futbolistas del mundo", afirmó.

Sobre un posible contacto de algún candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), explicó que "no" ha recibido ninguna llamada y cree que "no es el momento" de hablar de ello. "Estoy muy relajado y quiero disfrutar a tope. No quiero hablar de otros temas", zanjó.

Para el seleccionador, la notoriedad de Raúl Asencio en el once titular del Real Madrid es "una buena y fantástica noticia para el fútbol español". "Cuantos más jugadores se incorporen a las dinámicas de los clubes y jueguen, eso es bueno para sus clubes, para el futbolista y para la selección española", manifestó.

Al nuevo año le pide "salud y poder trabajar" en lo que le gusta porque se siente "un privilegiado" que disfruta de su "pasión". "Vosotros sois muy jóvenes, pero ya tendréis el momento de empezar a pensar en la salud, que esto no dura para siempre", destacó.