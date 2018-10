Fútbol.- Castillo (Athletic) reconoce que no le gusta el ostracismo de Koikili y Ocio, pero que no se puede "hacer nada"

Actualizado 02/09/2011 16:03:41 CET

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Athletic Club Xabi Castillo ha reconocido este viernes que no le gusta la situación de ostracismo que han vivido sus compañeros Koikili Lertxundi y Aitor Ocio, apartados de la dinámica de grupo tras ser descartados por el técnico Marcelo Bielsa, pero ha precisado que "nada" puede hacer la plantilla al respecto.

Castillo reconoció que "no es la mejor situación y es algo que no gusta a ningún miembro de la plantilla", aunque consideró que "son decisiones que toma el cuerpo técnico y la gente del club" ante las que los jugadores no pueden "hacer nada", a pesar de que vayan en contra del convenio de los futbolistas profesionales.

El vizcaíno, en todo caso, celebró que ambos jugadores hayan sido reincorporados este viernes al trabajo de grupo porque entiende que "siempre que un jugador se siente participe del grupo se va a sentir mucho mejor; y para el grupo también es mejor", afirmó.

LAS DUDAS DEL LATERAL IZQUIERDO

Castillo también habló de su propia situación. Después de apenas contar la pasada campaña para Joaquín Caparrós, exceptuando la recta final, parece entrar en los planes de Marcelo Bielsa, aunque "las dudas" en el lateral izquierdo "siguen ahí".

De hecho, en los primeros amistosos de pretemporada, el durangarra parecía el elegido para ocupar el flanco izquierdo de la defensa, pero cuando mejor se estaba encontrando tuvo "la mala fortuna de tener esta lesión", una tendinitis rotuliana que arrastra desde la pasada temporada y de la que va "mejor".

"He empezado ha correr hace cinco días y tengo mejores sensaciones. Poco a poco iré aumentando el volumen de trabajo y a ver cómo respondo", señaló.

NO SE MARCA PLAZOS

El lateral no se quiso marcar plazos de reaparición, consciente de que "con este tipo de lesiones, si no las curas bien, acabas teniendo recaídas, aunque su intención es "volver a entrenar con el grupo en diez días o dos semanas". "Lo que tengo que hacer es trabajar lo mejor posible para recuperarme y cuando vuelva estar en plena forma para intentar convencer al entrenador", señaló.

Por último, valoró la actuación de Óscar de Marcos en el lateral izquierdo ante el Rayo Vallecano. "Le vi bien. Siempre es complicado cuando te sacan de tu posición habitual, pero creo que se adaptó bien y no pasó demasiados apuros", concluyó.