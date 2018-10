Fútbol.- Javier Flaño (Osasuna): "La imagen es buena y hay que reflejarlo con un buen resultado"

Actualizado 22/09/2008 16:11:00 CET

PAMPLONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El osasunista Javier Flaño aseguró en rueda de prensa que, pese a la derrota de ayer ante el Valencia por 0-1 en Mestalla, "la imagen que está dando el equipo es buena, aunque deben "reflejarlo con un buen resultado" en forma de victoria que por ahora se les resiste.

"Nos falta un poquito más de llegada y mantener la concentración durante los 90 minutos. Pero, sobre todo, nos hace falta una victoria para coger confianza y despejar las posibles dudas. Aunque bien es cierto que dentro del vestuario no hay dudas y tenemos confianza en nosotros mismos. Esto acaba de empezar, pero los resultados son lo más importante y el miércoles hay que sacar la primera victoria", comentó el defensa 'rojillo'.

Javier Flaño continuó hablando del partido de ayer, un choque en el que jugó a partir del minuto 66 por la expulsión de César Azpilicueta. "Me tocó entrar en una situación complicada. Creo que el trabajo mío y el del equipo fue bueno, pero me marché fastidiado, porque no pudimos sacar nada. Hay que pasar página y ahora sólo pensar en el Depor", añadió.

En ese sentido, la expulsión de Azpilicueta en Mestalla puede parle una oportunidad para actuar de titular ante el Deportivo, circunstancia esta que lleva "tiempo esperando" para sentirse "partícipe en el equipo" porque personalmente se encuentra "con ganas de jugar, con buenas sensaciones" y "con ilusión de que salgan bien las cosas tanto personalmente como colectivamente", concluyó.