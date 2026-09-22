Futbolistas ON reclama que el TAD investigue los gastos de la RFEF para la final del Mundial

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MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Futbolistas ON anunció este martes que ha reclamado al Consejo Superior de Deportes (CSD) que investigue la organización, financiación y control de los desplazamientos e invitaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con ocasión de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del pasado 19 de julio.

"El sindicato presenta un requerimiento formal ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para la apertura de expediente y la exigencia de responsabilidades por las presuntas irregularidades descritas en su denuncia. El escrito sitúa provisionalmente el coste de la operación por encima de cinco millones de euros y reclama los contratos, facturas, autorizaciones, pagos y relaciones de beneficiarios que permitan determinar su importe efectivo y el destino de los recursos", apuntó el sindicato en nota de prensa.

En este sentido, Futbolistas ON exige "esclarecer quién decidió, quién autorizó cada gasto, quién recibió las prestaciones y qué órganos ejercieron el control", recalcando que "las estimaciones deberán contrastarse con la documentación económica federal" y esta denuncia "se apoya en una convocatoria corporativa de la RFEF para organizar el desplazamiento y en las comunicaciones mantenidas con sus responsables".

"Según el escrito, la Secretaría General de la federación indicó que el chárter estaría completo y que las vacantes se sometieron a valoración, mientras que el Gabinete de Presidencia afirmó que no estaba previsto un desplazamiento de ese tipo", puntualizó al respecto.

Por este motivo, el sindicato exige igualmente "aclarar esas respuestas y los criterios utilizados para asignar plazas, entradas e invitaciones" ya que los requerimientos remitidos los pasados 7 de agosto y 1 de septiembre, "este último mediante burofax", no han obtenido una contestación "sustantiva y documentada".

"La reclamación no se limita a una invitación denegada: abarca la aprobación de la operación, su financiación y el cumplimiento de los controles obligatorios. El escrito plantea investigar posibles infracciones muy graves por la utilización indebida de fondos federativos, incumplimientos estatutarios y reglamentarios, y abuso de autoridad. Solicita conservar los correos, actas, contratos y registros de pago, examinar posibles conflictos de interés y determinar la intervención de cada responsable", añadió.

Así, insiste en que el organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes "promueva la actuación del TAD y no limite su respuesta a una mera remisión informativa". "El éxito deportivo no puede servir de excusa para eludir la rendición de cuentas. Para Futbolistas ON, ni los premios del Mundial ni el origen privado de los ingresos justifican disponer de recursos al margen de las reglas de autorización y control. El sindicato exige documentos, una investigación efectiva y las consecuencias que correspondan: la gestión del dinero del fútbol también debe responder ante la ley", sentenció.