García Pimienta: "Qué mejor recuerdo sería para Navas que acabar con una victoria en el Santiago Bernabéu"

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Xavi García Pimienta, ha subrayado que "qué mejor recuerdo sería" para Jesús Navas el hecho de "acabar con una victoria en el Santiago Bernabéu" su larga y exitosa trayectoria en el fútbol profesional, la cual zanjará este domingo el propio jugador sevillista durante la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2024/25.

No en vano, tras ganar recientemente al Celta de Vigo, el vestuario hispalense ahondó en su objetivo. "Debutaron tres chicos del filial, el gol de la victoria lo hizo un jugador del filial. Acabó su periplo [en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán] con una victoria muy épica para que Jesús se la lleve en su memoria. La conjura en el equipo va a estar, ojalá. Qué mejor recuerdo sería para Jesús que acabar con una victoria en el Santiago Bernabéu", dijo García Pimienta en rueda de prensa.

"Último partido del año. Escenario ideal con un rival de primerísimo nivel. Vamos con nuestras armas y ganas de competir, podemos competirle a cualquiera. El equipo va hacia arriba. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y nuestra manera de creer que si estamos a nuestro máximo nivel, tendremos opciones. Sería una bonita forma de acabar el año. Va a ser difícil, pero estamos mentalizados y preparados para ello", apuntó el entrenador de un Sevilla irregular este curso.

Además, valoró la sanción a Isaac, Juanlu y Carmona para ese último duelo ante el Celta debido al rifirrafe institucional con el Betis. "El club ha hecho las declaraciones oportunas. Lo único que puedo decir es que la sanción es desmesurada. Es una cosa que ha pasado y entre clubes, no hay más que decir", indicó Gª Pimienta al respecto.

Ahora el técnico sevillista focaliza solo la cita ante el Real Madrid: "Tendríamos que basarnos en todas las cosas que hicimos bien en el Metropolitano y darle continuidad en el tiempo. En muchas fases del partido fuimos mejores, no sé qué sucedió, poniendo en valor el rival que teníamos delante en un estado de forma brutal. Deberíamos ser capaces de hacer esas cosas buenas en el Santiago Bernabéu. Que sea nuestro ejemplo, competir de esa manera 90 minutos en vez de 60".

A nivel individual, también valoró el trabajo de Valentín Barco y de Gonzalo Montiel pese a no ser fijos en sus alineaciones. "Valentín es un jugador más de la plantilla. Hay muchos jugadores, algunos participan más y otros menos. Si no participa es porque pienso que hay jugadores que están mejor para las posiciones", señaló. "Con Gonzalo jamás he tenido ninguna duda. Es un internacional con Argentina. Si no ha jugado más es porque he considerado que había otro compañero", añadió.

Luego siguió hablando sobre Montiel. "Es un jugador que tengo en mi cabeza y en mente. El otro día juega 85 minutos rindiendo a un nivel excelente. En el Metropolitano da todo lo que tiene. Siempre se entrega a su máximo nivel. No diré si va a jugar o no porque no lo sé. Si se queda y está, va a tener un nivel excelente", afirmó Gª Pimienta.

Además, valoró la negativa racha del conjunto sevillista ante el Real Madrid a domicilio. "Las rachas de resultados están para romperlas. Me quedo con que, si somos capaces de competir 90 minutos como hicimos los 60 en el Metropolitano, estaremos cerca de conseguir algo", auguró.

"En Barcelona, el segundo gol nos hizo venirnos abajo, eso no puede pasar. En un partido pueden suceder muchas cosas. Hay que competir los 90 minutos. Contra el celta nos superaron en la primera parte y el equipo lo dejó todo. Tenemos que ser competitivos en cualquier estadio contra cualquier rival. El equipo lo ha demostrado", destacó.

Haciendo un repaso de la temporada, Gª Pimienta reiteró su mensaje de confianza en la plantilla. "Me hubiera gustado tener más puntos, dentro del merecimiento creo que podríamos llevar más puntos. Tenemos 22, si no tenemos más es porque algo no hemos hecho bien. Tenemos un potencial enorme, en la segunda vuelta hay que dar un paso adelante", comentó.

Por otra parte, expresó sus deseos de cara a este partido contra el Real Madrid y por extensión de cara al 2025. "Le pido salud al sevillismo, que no haya lesiones y todo el mundo esté feliz. Cuando lleguemos a las últimas jornadas, veremos cuál es el objetivo".

Por último, describió al delantero francés Kylian Mbappé como "una estrella mundial del fútbol" y "un jugador excelente". "En el Real Madrid se habla de que no está en forma y lleva muchos goles. El Real Madrid no solo es Mbappé. Nos centraremos en nosotros", concluyó.