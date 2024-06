Grimaldo: "Estoy con muchísima confianza y seguro de que voy a mostrar un gran nivel en esta EURO"

"No nos ponemos ninguna presión encima, pero sabemos que tenemos un gran grupo para hacer una gran Eurocopa"



LAS ROZAS (MADRID), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo aseguró este lunes que está con "muchísima confianza" en sí mismo y en su juego y que mostrará un "gran nivel" en la Eurocopa de este verano en Alemania, donde luchará por ser titular y por ayudar a España a conquistar el título, si bien empezarán en un grupo "complicado" con Croacia, Italia y Albania.

"Siempre he sido un jugador con mucha personalidad, un jugador que a nivel ofensivo siempre intenta hacer muchas cosas, intenta aportar mucho al ataque. Estoy con muchísima confianza y seguro que voy a mostrar un gran nivel en esta Eurocopa y ayudar en el máximo de lo que pueda a la selección", afirmó Grimaldo durante el 'Media Day' de la selección en Las Rozas.

"Cualquiera de nosotros puede ser titular", comentó sobre la lucha con Marc Cucurella, el otro lateral izquierdo 'puro', por ser fijo en el esquema del seleccionador, Luis de la Fuente. "Tenemos una plantilla muy amplia y con muy buenos jugadores. No creo que el once titular esté decidido ahora mismo, así que me veo como un jugador que va a ayudar a la selección al máximo y que está con mucha confianza", reiteró.

En este sentido, lamentó las ausencias por lesión de José Luis Gayà y Alejandro Balde, que allanaron su camino a la Euro 2024. "Creo que tanto 'Cucu' como yo estamos muy bien, a pesar de que Gayà o Balde, como tú has dicho, tienen lesiones y seguro que hubiesen tenido muchas posibilidades de estar aquí porque son dos grandes laterales. Así que les doy mucho ánimo y que se recuperen pronto, seguro que volverán", les deseó.

"Yo siempre he trabajado mucho para estar aquí. Creo que el año pasado también fue un año increíble en el Benfica para mí. Estaba con mucha confianza, sabía que si seguía trabajando me iba a llegar este momento y qué mejor que poder jugar la Europa con la selección", reconoció.

A nivel de selección, sabe que el primer grupo será "complicado", con mucha lucha ante Italia y Croacia, sin descartar a Albania, por pasar a las eliminatorias. "Pero el equipo está con confianza, está motivado. Vamos a ir a ganar cada partido y creo que, como te he dicho, el equipo está con mucha confianza de cara a esta Eurocopa", indicó el valenciano.

"Nuestro objetivo es ir a por todo. Vamos a Alemania a intentar dar el máximo, a intentar ganar la Eurocopa. Vamos a ir partido a partido, no nos ponemos ninguna presión encima, pero sabemos que tenemos un gran grupo para hacer una gran Eurocopa", manifestó el lateral del Bayer Leverkusen.

De hecho, con el Bayer de Xabi Alonso no ha perdido un solo partido en Alemania en esta temporada. "La verdad es que me siento muy bien, con mucha confianza, después de un año increíble a nivel colectivo y a nivel personal. Y además es algo muy especial jugar la Eurocopa en Alemania, porque este año en Alemania ha sido muy especial para mí. No he perdido ningún partido allí, así que espero que continúe igual", manifestó el internacional.

"Ha sido un año increíble y voy con muchísima confianza porque a nivel colectivo individual estoy en mi mejor momento, así que estoy preparado para todo y para hacer una Eurocopa muy buena", sentenció al respecto.

A nivel táctico, admitió que tener extremos rápidos y ofensivos como Nico Williams o Lamine Yamal ayuda a los laterales. "Para nosotros tener dos extremos de este nivel, desequilibrantes, es buenísimo porque hace que los defensores del equipo contrario estén muy pendientes de ellos y nosotros de segunda línea en el lateral podamos sorprender más. Tener jugadores de este nivel siempre es muy bueno para nosotros", argumentó.

Y cree que el estilo similar de España y el Leverkusen, pese a los matices, le beneficia. "Sí, son muy parecidos. Quitando el sistema, al final es un equipo que quiere tener la pelota, que hacemos una presión tras perdida muy fuerte, que intentamos dominar el partido a través de la posesión y eso es muy parecido tanto en el club como en la selección y es algo que me ayuda mucho", puntualizó.