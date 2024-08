Guardiola espera que Julián Álvarez encuentre la "felicidad" en un "nuevo reto" con el Atlético

MADRID, 9 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, avanzó este viernes el fichaje del argentino Julián Álvarez por el Atlético de Madrid, un club "'top' en España y Europa", ya que el delantero "quiere un nuevo reto" en el que espera encontrar la "felicidad".

"El Atlético es un club 'top' en España y en Europa y cuando me sugirieron que se quería ir, imagínate que se queda aquí si se quiere ir... Jugó mucho la temporada pasada, pero entiendo que en algunos momentos importantes pensara que iba a jugar", indicó en la previa de la Community Shield de este sábado.

Álvarez estaría cerca de cerrar su traspaso al club rojiblanco, firmando un contrato de al menos cinco años, después de dos años en un City en el que ganó "todo", con una "contribución enorme". "Es increíblemente querido por el equipo por su comportamiento, pero como he dicho muchas veces para muchos jugadores, quiere irse y tener un nuevo reto", reveló.

"Ha dicho que quiere un nuevo reto y es lo que tiene que hacer. No me gusta decir a los jugadores lo que tienen que hacer. Los contratos son bonitos, pero se pueden romper. Si no están contentos, ¿por qué tienen que estar ahí? Si creen que la felicidad está a la vuelta de la esquina, que vayan y echen un vistazo. Ambos clubes estamos contentos con el acuerdo, estoy deseando verle de vuelta para que se despida de todos nosotros", agregó.

Sin embargo, no confirmó si buscará un sustituto para el argentino antes de que finalice el mercado el 30 de agosto. "Todavía no lo sé. Hablamos cada día y vemos qué pasa. Podría pasar, pero podría no pasar", concluyó.