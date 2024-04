Guardiola: "Nos hace falta la presión para tener ese hambre extra"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, espera que el equipo mantenga la "presión" que aparece en competiciones como la Liga de Campeones, porque si la pierdes, "no tendrás ese hambre para competir", al mismo tiempo que insistió en su "respeto" hacia el Real Madrid, al que se deshizo en elogios, aunque lamentó que la gente no lo crea.

"Jugar ante el Real Madrid siempre ha sido y será especial para mí. Pero esto no cuenta ahora. Lo importante es saber lo que tenemos que hacer para ganar mañana. Cambiar algunas cosas y tratar de rendir mejor", comentó el catalán en la rueda de prensa previa a la vuelta de cuartos de final de la Champions ante el Real Madrid de este miércoles (21.00).

Un duelo que afrontan tras el 3-3 de la ida en el Santiago Bernabéu, y en el que espera que la presión siga presente. "Necesitas esa presión, y la sientes, no quieres perder el partido. Si piensas que ya lo has hecho, no tendrás esa hambre de competir contra estos equipos. Quiero que nos sintamos mejor durante toda la temporada, cómodos, pero tenemos que tomar la energía correcta", advirtió el técnico del vigente campeón.

"Estamos preparados para jugar bien, al máximo nivel. Si no, no podríamos llegar a la semifinal contra equipos como el Real Madrid", destacó el de Sampedor, que reiteró estar "bien" con el calendario, después de jugar cinco partidos en una semana y media. "Es mejor estar aquí que no estar aquí", dijo.

Y aunque avisó de posibles "sorpresas" en el planteamiento de Carlo Ancelotti, "como ya hizo en la ida", ante lo que pidió "mentalidad correcta", Guardiola volvió a elogiar a los madridistas. "No los temo. Los respeto mucho. Los he enfrentado muchas veces. Si digo que me producen temor, estaría siendo falso. Obviamente hay una rivalidad, quieres derrotarlos. A veces ganas y a veces pierdes", analizó.

"El Real Madrid tiene un equipo muy bueno, pero también la temporada pasada, y la anterior, siempre tienen un buen equipo. Esa es mi sensación. Sé que cuando digo cosas buenas sobre Madrid, la gente no me cree. La gente cree que son bromas o algo así... La gente mira más mis comentarios ahora y no lo puedo controlar. Siempre tengo una buena opinión sobre la calidad y la historia del Madrid, soy honesto", explicó.

Además, advirtió de que los blancos son "muy peligrosos", porque son "esa clase de equipo que puede causarte problemas". "Y saben que vamos a dar todo en el partido. Los partidos anteriores han sido buenos. Es un partido de golpes. Habrán visto cómo hemos jugado. Arreglarán ciertas cosas. Vamos a ver qué pasa", auguró.

"Ningún partido es igual, tampoco al de la temporada pasada. Por supuesto, no seremos como la temporada pasada, lo sabemos, aprendemos. Es imposible, nos conocemos mejor, pero al mismo tiempo intentaremos hacer lo que tenemos que hacer. Es la semana más difícil, pero es mejor jugarla que no jugarla", recordó sobre el 4-0 en el Etihad del curso pasado, antes de revelar que el "objetivo" es pisar semifinales continentales por cuarta temporada consecutiva.

El técnico catalán avanzó que Kyle Walker, baja en la ida, ya está "muy bien" físicamente y de ánimo. "No sé si será titular o empezará en el banquillo, pero estará mañana, y eso es una buena noticia por muchas razones. Hoy tenemos la última sesión de entrenamiento y decidiremos. La calidad de Kyle, todo el mundo lo sabe, es especial, en el Bernabéu tuvimos un gran problema, ahora llegamos en mejores condiciones", dijo.

Además, tuvo palabras positivas para Jude Bellingham y su "rápida" adaptación a un club como el Real Madrid. "Desde el principio su impacto fue enorme en términos de goles, en términos de presencia y muchas otras cosas. Maneja la presión sin ningún problema. Tiene una mentalidad y es un jugador excepcional", alabó.