Guardiola: "Prefiero la vuelta en casa por experiencias pasadas"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, afirmó que "prefiere" jugar la vuelta en el cruce ante el Real Madrid en el Etihad "por experiencias pasadas" y evitó decir que su equipo es "favorito" para pasar la eliminatoria, aunque cree que el público les va "a apoyar".

"Prefiero la vuelta en casa por experiencias pasadas. Al 'rey' de la competición en estas situaciones no puedes quitarle el favoritismo. El favorito será el que imponga más su juego, pero nuestra gente nos va a apoyar. Tengo demasiada buena opinión del Real Madrid como para pensar que no va a ser una eliminatoria abierta", comentó el entrenador catalán en rueda de prensa tras empatar (3-3) la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Guardiola tiene claro que, "por muy bien que lo hagas" en el Bernabéu, el Real Madrid "siempre" va a tener oportunidades para "correr". "Hay que intentar ser un poco mejores en el último tercio, pero sabía que iba a pasar, lo que pasa que ha pasado más de lo normal por errores de jugadores muy fiables. Hemos tenido el partido más o menos controlado en la segunda parte y el talento de ellos ha empatado el partido", añadió.

"Ha sido un partido entretenido y que dignifica la competición. Hemos atacado ambos, ha habido goles increíbles de mucha calidad. El Real Madrid y el Bernabéu es especial. Nos llevamos el resultado y dentro de una semana el estadio estará lleno. Allí tenemos que hacer nuestro trabajo y llegar a la semifinal", elogió el entrenador de Sampedor.

Guardiola confesó que al inicio de partido intentaron "mimar la pelota" pero que perdieron "muchos balones", algo que mejoró tras el descanso. "En la segunda parte hemos estado muy bien, y marcar tres goles en el Bernabéu es muy difícil", señaló.

El técnico del City incidió en la idea de que su equipo sigue inmerso en un "proceso de aprendizaje" en Champions. "Este resultado y este partido antes no hubiera sido así. Es fundamental ser estable en los malos momentos, porque si pretendes jugar en el Bernabéu con la idea de que el partido se va a desarrollar de manera normal en 90 minutos te vas a equivocar. Necesitábamos vivir la remontada de hace dos años aquí para darnos cuenta de estas cosas", explicó.

Guardiola se deshizo en elogios hacia el 'nuevo' Bernabéu, aunque se quejó del estado del césped. "Es lo que me han dicho mis jugadores. El campo es espectacular, es una obra impresionante, pero cuando yo jugaba era una moqueta y hoy no estaba así", afirmó.

En cuanto a la posición de Vinícius más por dentro, el preparador catalán confesó que le sorprendió su disposición en el campo. Además, confirmó que Kevin De Bruyne iba a ser titular en el partido, pero que durante el día de hoy "no se sentía bien" y había "vomitado" en la previa del partido.

Por último, opinó sobre la actuación de Phil Foden, autor del segundo gol del City con "talento". "No le encontramos en la primera parte, y no ha tenido su mejor partido. El golpe del final de partido creo que no es nada, estaba enfadado cuando lo cambié, así que creo que está bien", concluyó.