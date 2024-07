Gündogan: "España tiene mucha conexión sobre el campo"

El centrocampista alemán, que elogió a Rodri y Yamal, confía en cambiar la historia reciente contra la selección española



MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección de Alemania Ilkay Gündogan destacó la "conexión" que tiene España sobre el campo y auguró un "partido igualado" este viernes en el cruce de cuartos de final entre ambas en la Eurocopa 2024, donde confían en cambiar la historia reciente en los duelos contra la 'Roja'.

"El ambiente es fantástico, nos sentimos muy preparados. Será un partido igualado pero no hay razón para no creer en nuestras posibilidades", dijo en rueda de prensa este jueves, en la previa al duelo que tendrá lugar en el MHPArena (Stuttgart).

Gündogan fue preguntado por el estilo español, por Rodri, compañero suyo en el Manchester City y donde tenía otro rol, y por Lamine Yamal, compañero la última campaña en el FC Barcelona. "Para su edad ha llegado extremadamente lejos y maduro. Lo que demostró la temporada pasada fue algo único. Cuando te miras a ti mismo con 16 años, estaba en otro lugar muy distinto. Demuestra que esta nueva generación de fútbol es capaz de aceptar una responsabilidad en el campo que es increíble", dijo sobre Yamal.

"Con su estilo encuentra recompensa, ya es un jugador importante en la selección y en el Barça, hay jugador para una década. Lo respeto mucho por lo que es capaz de hacer con 16 años", añadió.

"Rodri es un jugador increíble. Su desarrollo. Recuerdo cuando llegó al City, después de los entrenamientos se quedaba 40 minutos hablando, tratando de aprender cosas. Siempre estaba aprendiendo. Ha conseguido perfeccionar su estilo de juego de manera increíble, por eso es extraordinario. El mejor pivote defensivo del mundo, no puedes anular a Rodri durante 90 minutos. Tenemos ciertas herramientas para complicarle la vida y crearle dudas", dijo.

Por otro lado, el jugador alemán, que confió en que no sea el último partido de Toni Kroos, valoró la importancia de adaptarse a los momentos sin balón este viernes. "Todos los pases deberían tener una intención. No se debe pasar por pasar, pero a veces es difícil que la gente vea la intención de un pase sencillo. Depende de lo que pide el entrenador. Para un partido como el de mañana, hay momentos que no vamos a tener el balón", afirmó.

"España es un equipo que también está acostumbrado a la posesión, mañana podría ser distinto. Podría hacer cosas distintas nuestro equipo, o sufrir un poco más sin balón. El equipo que mejor se adapte puede ganar el partido. Con el balón, ambos equipos tienen un nivel altísimo, por lo que he visto de España, la intención de todos los pases siempre ha estado ahí. Sabemos lo que quieren hacer y tienen mucha conexión sobre el campo", añadió.

Además, el centrocampista alemán fue preguntado por la mala racha de su selección contra España, a la que no gana en partido oficial desde 1988. "Es un rival muy complicado. No es fácil ganarles, hay una historia detrás, pero también la tiene la selección alemana. Si miramos al pasado, las últimas tres décadas, han sido mejores que nosotros, sobre el papel, pero esperamos cambiar esa tendencia", afirmó.

Con todo, Gündogan destacó la manera de despejar dudas de Alemania. "La gente no sabía qué esperar, había presión, no hemos estado a altura últimamente, pero hemos jugado muy buen fútbol. Estamos en cuartos y llegamos con una sonrisa. Ya hemos dado el mínimo y a partir de ahora puede ser la guinda del pastel. Esperamos jugar un buen partido y dos más después", afirmó.

"El ambiente puede ser decisivo, queremos demostrar nuestro estilo de juego y que sea mejor aún ese ambiente. El ambiente fuera de casa se puede poner muy en contra, queremos crear eso y que nuestro rival lo sienta", terminó, destacando que fue fácil motivarse y llegar bien preparado a un torneo como este y en casa.