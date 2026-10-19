Hansi Flick: "El PSG es una buena prueba para ver dónde estamos"

Archivo - El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa de la Champions - Bernd Thissen/dpa - Archivo

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este lunes que el partido de este martes frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones será "una buena prueba" para evaluar el nivel real de su equipo, al tiempo que ha elogiado la labor de Luis Enrique en el banquillo parisino y la madurez de un rival que considera de los mejores del mundo.

"Creo que mañana será una buena prueba para nosotros, para ver dónde estamos. Me gustaría que mi equipo jugara con confianza, que jugara valiente y, por supuesto, que jugáramos juntos. Como equipo lo hemos hecho en los últimos once partidos. Para mí, jugamos contra uno de los mejores equipos, tal vez el mejor equipo", ha afirmado en rueda de prensa.

"Si has visto los últimos dos años, es el mejor equipo. Es para nosotros una buena oportunidad de demostrar cuál es nuestro nivel, qué podemos hacer y qué tenemos que mejorar", ha añadido el técnico alemán en la previa de este interesante encuentro.

Sobre el entrenador del conjunto francés, Flick no ha escatimado en elogios hacia la figura de Luis Enrique Martínez tras ganar títulos consecutivos y consolidar su estilo. "Ganó un buen título de la Liga de Campeones en fila. Su equipo jugó un fútbol fantástico. Creo que es un excelente entrenador, uno de los mejores entrenadores del mundo. Me gusta la dinámica de su equipo, me gusta la intensidad de su equipo, me gusta cómo presionan y cómo juegan. Mucha rotación, siempre es diferente. En una posición diferente ves a los jugadores, muy flexibles. Me encanta eso", ha destacado.

Asimismo, ha remarcado la diferencia de trayectoria entre ambos proyectos deportivos en las últimas campañas. "Creo que ellos tienen más madurez. Para mí es así. En los últimos años han mejorado juntos. Es un equipo, así que lo que han logrado juntos es increíble, es realmente... Y puedes verlo en cada partido. Tienen una calidad enorme también en el banquillo, así que es un equipo increíble", ha argumentado sobre las virtudes del PSG.

Preguntado sobre la disponibilidad de sus futbolistas en defensa, Flick se ha mostrado confiado en la alineación del canterano Gerard Martín y en la vuelta de Raphinha. "Espero que todo vaya bien, pero es así. No es el mejor momento para nosotros, pero tenemos que aceptarlo. Esperamos que Jules Koundé vuelva pronto, así que esperamos que tal vez también pueda ser una opción para el fin de semana, pero tenemos que ver, tenemos que esperar", ha explicado antes de confirmar tajantemente que Gerard Martín y Raphinha pueden ser titulares este martes.

Respecto al salto competitivo de su Barça en comparación con la temporada pasada, Flick ha valorado el crecimiento colectivo desde su llegada. "Pienso que este año hemos jugado desde el principio un estilo de cómo queremos jugar, cómo queremos y cómo esperamos también que el equipo esté jugando. Creo que tenemos mucha confianza con el balón, pero también creamos muchas ocasiones, así que creo que es totalmente diferente", ha defendido.

En cuanto al apretado calendario y la cercanía del Clásico ante el Real Madrid, el preparador alemán ha dejado claro cuál es el foco del vestuario. "Siempre el siguiente partido, así que es el de mañana. Paso a paso", ha aseverado, rehusando opinar sobre polémicas arbitrales de otros encuentros: "He visto esa situación pero no me gusta responder a eso, esta no es una pregunta para mí".

Por último, Flick se ha mostrado orgulloso de la respuesta de su plantilla y de la conexión con la afición 'culer'. "Aprecio mucho el respeto y el amor que podemos sentir de todos los culés de Barcelona, de la gente en Barcelona. Es increíble. Pero también está influenciado por la forma en que jugamos al fútbol, la mentalidad y la actitud que tienen en el campo. Por supuesto, también la calidad. Y al final también se trata de ganar. Cuando ganas, todo el mundo está feliz", ha concluido.