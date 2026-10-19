Raphinha y De Jong regresan a la Champions en un Barça sin Koundé ni Eric Garcia

El jugador del FC Barcelona Raphinha - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha incluido a Raphinha y Frenkie de Jong en la lista de convocados para enfrentarse este martes al Paris Saint-Germain en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, una expedición a la que no se han sumado por lesión los defensas Jules Koundé y Eric Garcia.

El Barça buscará prolongar su pleno de victorias europeas ante el vigente campeón en el Parque de los Príncipes, un duelo para el que ha recuperado --para la máxima competición continental-- a Raphinha y De Jong, quienes ya volvieron a la lista liguera del pasado sábado en la victoria frente al Real Betis en Sevilla (2-5), disputando únicamente minutos el extremo brasileño tras ingresar en el 70'.

Por el contrario, el técnico alemán no ha podido contar con Eric Garcia ni con Jules Koundé, retirados con molestias del choque en La Cartuja, confirmándose que el central catalán sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho que le mantendrá entre tres y cuatro semanas de baja.

Por su parte, el internacional francés padece un esguince en el tobillo izquierdo que le impedirá jugar en París y le convierte en duda para el Clásico del próximo domingo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

La lista completa de 23 futbolistas para el desplazamiento a la capital francesa la forman: Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; Cancelo, Balde, Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín y Àlex Campos; Gavi, Fermín, Pedri, Olmo, Rodrigo, De Jong, Bernal y Fariñas; Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi Gordon y Abdelkarim.