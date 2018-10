Heynckes cree que su actual Bayern es "mejor" que el que ganó la Champions en 2013

Publicado 26/02/2018 14:13:23 CET

MÚNICH (ALEMANIA), 26 Feb. (DPA/EP) -

El entrenador del Bayern Múnich, Jupp Heynckes, ha asegurado que tiene una plantilla "sustancialmente mejor" a la que ganó la Liga de Campeones hace cinco años y ha alabado especialmente a Thomas Müller, asegurando que el capitán es "irrenunciable" en su plantilla.

"Thomas no es solo un elemento estimulante, es el capitán, es un portador de simpatía dentro y fuera del campo. No tener en cuenta a un Thomas Müller o ponerlo en duda, eso lo descarto. Un jugador como él no lo hay en toda Europa", destacó Heynckes en declaraciones a 'Bild'.

Desde que el entrenador retomó la batuta en el Bayern, el internacional alemán volvió a recuperar minutos como titular y a demostrar que continúa siendo un deportista de calidad cuyo liderazgo se extiende al vestuario.

"Thomas Müller es una parte del Bayern Múnich, no solo es un jugador destacado, sino una figura en la que se identifica toda la región. Esta es su patria, el club es su club. No me puedo imaginar nunca que Thomas Müller se vaya del Bayern", dijo el técnico sobre el jugador de 28 años.

Cinco años después de que el Bayern conquistase con él en el banquillo la Liga de Campeones, Heynckes considera que la plantilla actual del club bávaro está preparada para repetir el triunfo.

"Ahora es casi otra generación pero creo que tenemos un equipo que es sustancialmente mejor que el de 2012/13, que ofrece más alternativas. Pero no podemos garantizar que vayamos a volver a ganar este año la Champions League. Hay mucha competencia y es más dura que entonces", explicó.

El Bayern Múnich, que este sábado empató en casa 0-0 ante el modesto Hertha Berlín, se mantiene líder de la Bundesliga con 60 puntos, 20 más que su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund. El conjunto opta este año a repetir el triplete histórico de 2013, ya que además de en el campeonato nacional los resultados le acompañan también en la Liga de Campeones y en la Copa alemana.