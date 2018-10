Heynckes, sobre el Besiktas: "Estoy algo nervioso, todo rival puede ponerte en apuros"

Publicado 19/02/2018 18:59:20 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Bayern de Múnich, Jupp Heynckes, ha admitido que se encuentra "algo nervioso" en relación al encuentro de ida de los octavos de final de Liga de Campeones que enfrentará en el Allianz Arena este martes (20.45 horas) a su equipo ante el Besiktas, rival "con experiencia" y con un "gran entrenador".

"Estoy algo nervioso, todo rival puede ponerte en apuros. He estudiado al Besiktas a fondo. Es un equipo con experiencia internacional. Su equipo juega un muy buen fútbol. Ayer vi de nuevo el Leipzig-Besiktas de la fase de grupos y he de decir que me impresionó bastante. Mañana buscarán sus ocasiones arriba", declaró en rueda de prensa.

El técnico germano aseguró que el Besiktas es merecedor de disputar los octavos de final de la máxima competición continental. "El Besiktas es un equipo que puede jugar al fútbol y no me sorprende que estén en esta ronda. Han ganado sus tres partidos fuera de casa en la fase de grupos. Necesitamos estar preparados. Espero que mi equipo haga un gran partido mañana y que pongamos la primera piedra para pasar a cuartos", señaló.

Heynckes confesó que una de las claves del éxito del conjunto turco es su preparador, Senol Gunes. "El secreto del Besiktas radica en su entrenador. Con 65 años tiene una gran experiencia y es un gran técnico. Sabe como llevar a sus equipos, están bien estructurados y sabe cómo contrarrestar al rival. Destaco esto para mostrar mi respecto hacia él", comentó.

El de Mönchengladbach destacó la importancia de un torneo que ha ganado en dos ocasiones, con Real Madrid en 1998 y con el Bayern en 2013. "Sabemos lo mucho que significa esta competición, es la 'Champions', y todos los grandes quieren ganarla. Hay grandes clubes, cinco muy fuertes en Inglaterra, especialmente los que se han reforzado en verano y en invierno. Hay muchos favoritos, no sólo Barcelona, Real Madrid y Paris Saint-Germain", indicó el alemán.

Por su parte, el defensa Mats Hummels dejó claras las pretensiones del equipo bávaro para la eliminatoria. "Estamos deseando jugar el partido. Sabemos que nos enfrentamos a un muy buen equipo en Europa. Lideraron su grupo de manera merecida. El objetivo en esta ida es buscar un buen resultado para afrontar la vuelta", agregó.

Además, el central se deshizo en elogios hacia uno de sus compañeros, James Rodríguez. "Su crecimiento futbolístico es increíble, tiene una zurda espectacular", añadió.

El zaguero realizó una comparación entre el Bayern que ganó la 'Champions' en 2013 y el de la actualidad. "Lo que diferencia a aquel equipo de otros es que luchaba hasta el final. Si el equipo está unido, tanto táctica como mentalmente, tiene suficiente calidad para ganar títulos como la UEFA Champions League. Hemos crecido mucho en los últimos meses, y eso se debe en gran parte a Heynckes y a cómo nos lidera", manifestó.