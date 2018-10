Jaume Roures: "Cardenal cobrará en Mediapro menos que Rubiales en la AFE y RFEF"

Publicado 26/10/2018 11:34:06 CET

"Hubiera fichado a Cardenal al día siguiente de dejar el CSD por su gran capacidad"

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El socio fundador de Mediapro, Jaume Roures, ha defendido la incorporación de quien fuera presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Miguel Cardenal a su empresa, ha negado que sea una "puerta giratoria" y ha señalado que quizá sí lo sea el pasar de la AFE a la RFEF como ha hecho el presidente de la federación, Luis Rubiales.

"Cardenal cobrará menos que el señor Rubiales en el sindicato y en la Federación... Quizá hay más puertas giratorias si uno pasa de la AFE a la RFEF. No al pasar de una Universidad a un consejo de administración de una empresa privada", señaló en declaraciones a 'El Partidazo de COPE' recogidas por Europa Press.

Roures ficha a Cardenal, además, por su capacidad y no por devolver ningún favor. "Lo hubiera fichado al día siguiente de dejar el CSD, tiene gran capacidad de desarrollo de negocio. Le recortaron el presupuesto un tercio. Tuvo que inventar cincuenta mil cosas para que llegase dinero a las federaciones, demostró tener capacidad", esgrimió.

En este sentido, aseguró no entender la posición de la RFEF ni de su presidente Rubiales, contraria a la entrada de Cardenal en Mediapro. "No esperaba esa reacción de la Federación que de momento me abstengo de calificar. En fútbol todo el mundo opina y sabe de todo pero nadie acierta", aportó.

Y es que Rubiales y la RFEF consideran que Mediapro se benefició de un Real Decreto, en tiempos de Cardenal en el CSD, sobre los derechos televisivos. Punto negado por Roures que, además, esgrime que Cardenal no tuvo ningún papel en los concursos públicos en los que se adjudicaron los derechos.

"Ese Real Decreto no tiene nada que ver con esto. No correspondía a nuestra situación ni interés. El CSD no nos otorgó nada. Es mentira que ese decreto nos beneficiaria. El concurso no lo resolvía ni los organizaba Cardenal ni el CSD", explicó.

Además, cree que si algo hizo el Decreto Ley es "quitar" a Mediapro los derechos, en un primer momento. "El decreto lo primero que hizo fue dejarnos sin derechos. No se hizo para favorecernos, se hizo para favorecer el fútbol", argumentó.

De ahí que no vea el "escándalo" que señala Rubiales. "No entiendo que la Federación se moje tanto, porque no sé qué tiene que ver la RFEF con este tema. El Real decreto repartía los derechos para los organizadores, le ha dado a la Federación y al fútbol no profesional muchísimos millones cada año, más del doble de lo que recibía", aseguró.

"Este decreto permitió arreglar problemas del fútbol español, pagar la deuda con Hacienda que era casi millonaria, y pagar a los jugadores que no habían cobrado. Para nada yo participé en el Real Decreto. No había marco en el que yo pudiera o tuviera que participar", ahondó.

OFERTA AL BARÇA POR EL NOMBRE DEL ESTADIO

Por otro lado, confirmó que Mediapro intentó comprar al FC Barcelona los 'title rights' del Camp Nou para poner el nombre en el nuevo estadio, una de las tres partes de la financiación del 'Espai Barça' valorada en unos 200 millones de euros por parte del club.

"Tuvimos una negociación con el club durante un par de meses y unas cuantas reuniones con ese objetivo. De golpe y porrazo eso se rompió por la otra parte", lamentó Roures en referencia a que el Barça pidiera que retirara la demanda contra el expresidente Rosell por espionaje.

"Apareció esa exigencia que estaba fuera de lugar. No tiene nada que ver con los intereses del club", aseguró un Roures que desveló que ofreció a Rosell retirar esa demanda cuando éste entró en prisión.

"La prisión provisional estamos viendo que se utiliza demasiado fácilmente, no me gusta ver a la gente en la cárcel y si había un reconocimiento de lo que había hecho yo retiraba la demanda, no fue aceptada", argumentó.

En cuanto al posible partido entre Girona y Barça en Miami, aseguró no saber nada. "Yo no lo sé y me cuelgan un muerto que no tiene nada que ver. Es un proyecto de la Liga que a mí me parece perfecto dentro del trabajo de promoción para darle mas valor al producto. Pero nosotros no hemos participado en esto", sentenció.