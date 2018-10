Cardenal: "Si Rubiales piensa en el fútbol español no tendría horas para dar gracias por la venta centralizada"

Publicado 26/10/2018 12:07:10 CET

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) Miguel Cardenal consideró que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "debería estar muy agradecida por la evolución del fútbol español" durante su etapa en el Gobierno e invitó al organismo a "estar menos pendientes de lo que hacen los demás", porque no demuestra "demasiado talento en muchas de las cosas que están haciendo".

"En el CSD debía mantener el interés general. En ningún caso he ido de la mano de Tebas, fue Villar el que no quiso ir de la mano del CSD. Si un observador objetivo ve la evolución del fútbol español durante mi mandato, la RFEF debería estar muy agradecida", manifestó Cardenal en una entrevista en El Transistor de Onda Cero.

El exdirigente replicó así a las críticas de la RFEF tras anunciarse que entraría en Mediapro a partir de noviembre, con su presidente, Luis Rubiales, considerándolo "un escándalo" en relación a su papel junto a Javier Tebas para sacar adelante el Real Decreto de la venta centralizada de derechos.

"Es una cuestión completamente falsa y me cuesta pensar que eso lo dice sinceramente, él sabe que no es verdad", aclaró Cardenal sobre las acusaciones de Rubiales emitidas desde las redes sociales.

Además, el exsecretario de Estado para el Deporte cree que "muchas de las cosas que está haciendo la RFEF no demuestran excesivo talento" y que "deberían trabajar más sus productos y estar menos pendientes de lo que hacen los demás".

"Si el presidente de la Federación piensa en el fútbol español no tendría horas en el día para dar gracias por la aprobación del Real Decreto Ley", añadió, al tiempo que no termina de entender la actitud de Ana Muñoz, actual vicepresidenta de la RFEF y que fue su directora general de Deportes, porque en su momento "no protestó".

Su nuevo puesto de trabajo en el área internacional de Mediapro ha provocado que se sospeche que esto es una compensación por los favores la empresa dirigida por Jaume Roures en esta modificación legislativa. "¿Dónde está el escándalo? Que digan cuál es, pero no creo que vayan a poder dar una explicación porque no existe. Yo no he hecho ningún beneficio para Mediapro", advirtió, dejando claro que no hubo "ninguna acción" en su mandato que supusiese "un favor" a la compañía.

"Se aprueba un decreto de venta centralizada que pidieron todos los clubes. Lo había pedido LaLiga y la Federación, pero sobre todo Sogecable y PRISA televisión. Era una demanda de muchos años atrás, en 2012 estuvo a punto de no comenzar la liga por los problemas de los derechos de televisión. Lo que cuesta es recordar alguien que estuviera en contra de la venta centralizada y esta no le ha dado nada a Mediapro, se hizo mediante subasta", zanjó.

"LAS PUERTAS GIRATORIAS ERA LA ÚNICA EXCUSA MALA QUE PODÍAN UTILIZAR"

Cardenal subrayó que "las televisiones" fueron las que le "pidieron" que mediara en el conflicto de "los derechos internacionales", una "guerra" que se daba "cada tres años". "Mediapro se quedó con los derechos internacionales porque PRISA se lo permitió. Con el Real Decreto Ley, el CSD no interviene absolutamente nada y Mediapro y Telefónica se ponen de acuerdo para vender los derechos a LaLiga y fueron los equipos los que votaron que se transfirieran a Mediapro por 41 votos de 42 equipos", señaló sobre el reparto de derechos, a través de unas reglas de "cuatro a uno" y no de "15 a uno" como antes.

El jurista deportivo eligió la oferta de Roures porque le "interesa" y es "extraordinariamente atractiva", en un ambiente en el que "se trabaja y se disfruta". "En unas semanas, trabajaré en el perfil de las relaciones internacionales, tengo buen conocimiento de cómo funcionan las instituciones. Las puertas giratorias era la única excusa mala que podían utilizar", confesó.

Cardenal dejó su cargo en el CSD en 2016, cuando "no tenía intención de continuar y seguramente no le venía mal un cambio al CSD". "No me fui 'matando', cumplí mi cometido desde el primer al último día, y cuando fueron apareciendo hechos que pensábamos que teníamos que trasladar a otras autoridades que tenían la responsabilidad de investigarlo lo hicimos", manifestó sobre la 'Operación Soule' que salpicó a Ángel María Villar.

Cardenal intentó hablar con el dirigente vasco, incluso le "mandó cartas para hablar del tema", pero el ya expresidente de la RFEF "nunca quiso tener una conversación sobre esto". "No quiero guerras con nadie, yo ya hice mi contribución. Hay gente que defendía a Villar, yo nunca le he defendido. Siempre he querido trabajar con todo el mundo", agregó sobre su distanciada relación con Villar.

Él nunca se sintió "traicionado por el PP", ya que el ministro Méndez de Vigo siempre estuvo a su lado "como amigo en unas circunstancias complicadas" cuando estuvo imputado, por lo que nunca se sintió "solo". "Estoy agradecido de mi etapa en el CSD. Cogí un fútbol al borde del colapso y ahora lo tenemos saneado, que crece y es una referencia", confesó orgulloso de sus cuatro años al frente del Consejo.