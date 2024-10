Javier Tebas: "En LaLiga somos capaces y competentes de reducir a la mínima expresión el racismo"

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que desde su organismo son "capaces y competentes de reducir a la mínima expresión" cualquier gesto racista que ocurra "dentro o fuera" de algún estadio, aunque insiste en que les faltan "competencias" para acabar con esta lacra en cuya lucha han "avanzado, pero no lo suficiente" y que considera que por su complejidad no podrán "solucionar nunca al cien por cien".

LaLiga organizó la 'Jornada de reflexión sobre las claves para combatir el discurso del odio en el fútbol profesional' este lunes en el Auditorio Beatriz de Madrid con el objetivo de incrementar la sensibilización y reflexión sobre estereotipos, prejuicios, discriminación racial y xenofobia en el fútbol.

El evento incluyó tres mesas redondas en las que participaron expertos, exdeportistas y periodistas quienes abordaron desde la introducción de la legislación para combatir el discurso de odio en el deporte hasta la educación y el diálogo como claves de la convivencia intercultural o el tratamiento que hacen los medios de comunicación de los casos de racismo.

"En LaLiga creemos que somos capaces y competentes para acabar hasta con estos gritos individuales o reducir a la mínima expresión lo que pase dentro y fuera de los estadios", manifestó Tebas en la 'Jornada de reflexión sobre las claves para combatir el discurso del odio en el fútbol profesional' organizado por su organismo en Madrid.

El mandatario se mostró "autocrítico" con la gestión llevada a cabo desde LaLiga para erradicar el racismo en el fútbol español. "Todavía nos queda camino por recorrer. Hemos avanzado, pero no lo suficiente porque sigue habiendo conductas de racismo en el entorno del fútbol y del deporte", declaró el dirigente.

Pese a reconocer la realidad, el presidente de LaLiga que "desde hace años" se inició "una campaña" para acabar con esta situación de racismo porque "antes se hacía en los estadios de forma coreada". "Iniciamos una campaña muy dura contra los delitos coreados. Ese fue el planteamiento, y por suerte, a raíz de un régimen disciplinario interno, un tema sancionador trabajado con los clubes, poco a poco conseguimos llegar a esa postura de eliminar de los estadios la mayoría de los casos delitos de este tipo", expresó.

Javier Tebas defendió las "estrategias contra el racismo" que lleva a cabo la entidad con "varios tipos de acciones diferentes". "Tenemos legales, de lobby para cambios legislativos, comunicativas y preventivas", citó.

"Las acciones legales son conocidas a raíz del caso Vinícius, pero llevamos años actuando en defensa de aquellos jugadores o personas que están dentro de nuestro entorno deportivo. En acciones de lobby, lo que estamos trabajando y hemos pedido hace tiempo, es tener más competencias sancionadoras en este aspecto porque hoy LaLiga no tiene ninguna y no podemos sancionar ni a un club que no colabore adecuadamente ni a uno que no tome las vías adecuadas en esta cuestión", apuntó.

Con respecto a Vinícius, Tebas resaltó que están teniendo "una vigilancia especial" con el brasileño. "No dejando a los demás, sino porque es el líder que ha decidido tomar una conducta clara y pública contra el racismo", argumentó.

"En temas de acciones comunicativas comentaría una, hay muchas, pero hay una que llevamos bastantes años trabajando, que se llama 'Futura Afición', que empezó hace casi 10 temporadas. Acudimos a centenares de colegios de España a hablar con los niños de 7 a 12 años por el tema de la violencia en los estadios, pero ahora hemos girado un poco en los últimos años y estamos ya también hablando del racismo y de la intolerancia", expresó el presidente de LaLiga.

Este insistió en el camino de "mejorar para conseguir los objetivos" poniendo "nuevas acciones" como la que se firmará próximamente con el Ministerio de Inclusión del Gobierno de España, aunque quiere seguir "trabajando con las Comunidades Autónomas".

"Tenemos que estar convencidos de que es un problema que no vamos a solucionar nunca al 100% porque en el mundo del racismo y la intolerancia esconde detrás una frustración de grupos de nuestra sociedad que se expresan de diferentes formas y diferentes maneras en cada momento de la vida", advirtió.

DE PACO: "ESPAÑA NO ES UN PAÍS RACISTA"

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, defendió la labor de "prevención en el ámbito deportivo" desde la Consejería con "programas como 'Activa Tus Valores'".

"Técnicos de distintas federaciones imparten sesiones teórico-prácticas para transmitir a los deportistas más jóvenes valores de superación y valoración del esfuerzo para combatir cualquier tipo de violencia. Se trabaja con el alumnado para concienciar a nuestros jóvenes sobre el ejercicio con la importancia de combatir también el racismo y la xenofobia, incluyéndose contenidos en el currículo de ESO y bachillerato, que abordan la lucha contra estas lacras como uno de nuestros retos actuales y más importantes", dijo en la apertura de las jornadas.

De Paco aseveró que "España no es un país racista" y que "no hay región más acogedora e integradora que Madrid". "Es la actuación de una minoría de intolerantes demasiado orgullosos. Hay que combatir una misión urgente que debemos afrontar entre todos localizando el problema y buscando soluciones a la altura de una sociedad avanzada, abierta y mestiza como es nuestra sociedad española", manifestó, argumentando que el "problema" afecta a todos aquellos que aman "el deporte".

El consejero regional se mostró "profundamente preocupado" por ver cómo los eventos deportivos que deberían ser "una celebración y una catarsis deportiva" se convierten en "un escenario de insultos y enfrentamientos".

"La violencia en el fútbol no es sólo una cuestión de hinchas enfrentados o de altercados en los estadios, es un reflejo de las tensiones sociales que debemos abordar de manera seria, decidida y contundente y aquí estamos sin duda alguna los que tenemos que empezar a hacerlo y los que tenemos que empezar a hablar de ello. Las gradas deben ser espacios de convivencia, de exaltación del talento y del esfuerzo y no lugares donde se siembre el miedo y la discordia", concluyó.