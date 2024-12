Javier Tebas: "Louzán era el mejor candidato, han sido muchos años con una federación complicada"

El presidente de LaLiga confesó que el directivo gallego era el presidente de la RFEF que "personalmente deseaba"

LAS ROZAS (MADRID), 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, era "el mejor candidato" para representar al fútbol español después de "muchos años" en los que la relación entre la federación y la patronal ha sido "complicada" y que ahora espera ir "de la mano".

"Louzán era el mejor candidato, era lo que yo personalmente deseaba. Evidentemente iremos de la mano y lo que tengamos que discutir lo discutiremos internamente entre nosotros, no de forma aireada. Por lo tanto, por nuestra parte sí y por el equipo de Rafa Louzán, de los que él decida, va a ser así. Después de muchos años, porque han sido muchos años con una federación complicada para LaLiga, esperemos que continúe lo que hemos vivido este último año", manifestó el presidente de LaLiga a los medios tras las elecciones de la RFEF.

Tebas le pide al nuevo presidente de la RFEF que siga "en la línea" que se habían marcado en el último año con Pedro Rocha a la cabeza y donde había "entendimiento", "diálogo" y se buscaban "soluciones" de forma conjunta. "A veces nos cuesta encontrarlas, pero en la línea de lo que ha sido el último año y me acuerdo de Pedro Rocha, que ha sido una parte importante en esta normalidad en las relaciones Liga y federación", afirmó.

Al presidente de LaLiga "no" le preocupa una posible inhabilitación de Louzán en febrero. "Sé que Rafael Louzán se rodeará de un buen equipo. Espero y deseo que sea revocada su resolución y, si no, siempre habrá un buen equipo al frente porque él se ha sabido rodear, igual que hizo Pedro Rocha, de un buen equipo y no me preocupa", analizó.

Lo que sí le preocupa es una nueva Orden Ministerial hecha pública por el Consejo Superior de Deportes (CSD). "La Orden Ministerial es clara, la Ley del Deporte es clara y que no utilicen organismos teóricamente independientes para cambiar lo que ha sido la decisión democrática de la Asamblea de la Orden Ministerial que creó el propio Gobierno, el propio secretario de Estado", aseguró.

El nuevo presidente de la RFEF "evidentemente se tendrá que acercar al Real Madrid", aunque Tebas mantiene su "postura". "No te creas que es una victoria de euforia, porque hay muchas cosas todavía que cambiar en el ámbito de la federación, en el ámbito de cómo tenemos que trabajar para el futuro. Yo confío muchísimo en Rafa, que va a emprender ese camino de continuidad, pero que nos va a llevar a otro tipo de federación de la que hemos tenido durante todos estos años", zanjó.