Javier Tebas: "Me da la sensación de que se quiere poner a un presidente de la RFEF"

"El TAD no es un tribunal, no es independiente y cumple órdenes", asegura el presidente de LaLiga



MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó este lunes como un "sainete" el proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, afirmó que le da la "sensación" de que se quiere poner a un presidente en el lugar de Pedro Rocha y acusó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de "cumplir órdenes", mientras que dejó claro que "no hay manga ancha" con el FC Barcelona ni ningún club.

En el Fórum Europa de Nueva Economía Fórum en Madrid, Javier Tebas dijo que el TAD "no es un tribunal porque no está compuesto por jueces". "¿Quién lo compone? Son siete miembros y cuatro los pone el CSD. No son independientes porque de los cuatro que nombra el Gobierno tres son compañeros de promoción del director general de Deportes del CSD. Se cumplen órdenes", sentenció.

En este sentido, el dirigente lamentó que el ya expresidente de la RFEF Pedro Rocha está inhabilitado por cesar al exsecretario general Andreu Camps, "que se lo pidió el entonces secretario de estado para el Deporte Víctor Francos".

A su juicio, lo que puede pasar ahora en ese proceso electoral "es impredecible". "Es un sainete absurdo porque se inhabilita al señor Rocha por despedir a quien todo el mundo pedía. El TAD ha abierto una vía muy peligrosa y me preocupa muchísimo. Hemos trabajado en pos de entendernos mirando hacia el futuro, lo hemos demostrado con trabajo y ahora con esas resoluciones muy dudosas nos ponemos en el conflicto. Me da la sensación de que quieren poner a alguien. La solución debe ser desde el fútbol", manifestó.

Por otro lado, la relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "no es un tema personal", pero sigue desconfiando de su impulso al proyecto de la Superliga. "Cuando hay dos modelos y uno es 'te doy mi casa y quédate a vivir en ella' es muy difícil no pelearlo. Hoy Europa quiere el modelo centralizado", subrayó.

LA RUPTURA DE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

El presidente de la patronal de clubes celebró la reciente sentencia contra 'Google' por fraude audiovisual, pero advirtió de que si en dos años no cambia la dinámica la industria del fútbol se va a encontrar con una "situación muy complicada" que va a afectar al resto del ecosistema deportivo, pues los clubes profesionales le aporta 200 millones de euros.

"Una industria como el fútbol, con más de 50.000 jugadores en Europa, no la puedes gestionar en base a 200 jugadores. La sostenibilidad económica ya se está rompiendo en Europa. El 70 por ciento del dinero irá a los jugadores de estas supercompeticiones", indicó.

Para él, el reciente formato que está estrenando la Liga de Campeones en este curso 2024-25 ya está afectando al valor de los derechos de televisión, en Italia y Francia, con 100 y 250 millones de euros menos. "Ahora los jugadores se pueden comprar no dos sino ocho Ferraris", apuntó.

La sentencia del 'caso Superliga' no supone una estimación total sino una constatación del "abuso de posición dominante" de la UEFA. "Lo que ha dicho es que lo que ha hecho no lo puede hacer, pero sí, si tienes un reglamento y unas normas. Que yo sepa no se ha producido la Superliga a no ser que quieran hacerla fuera de Europa. Hay cosas positivas como que tiene que acordar los actores los calendarios", señaló.

En este sentido, Tebas recalcó también que no es "partidario" de las huelgas como la posible de los futbolistas por la masificación del calendario, y abogó por buscar una solución para no poner en peligro las competiciones y el ecosistema de la industria del fútbol.

"NO HAY MANGA ANCHA CON EL BARÇA"

Por otro lado, consideró que se "exagera mucho" con la situación económica del FC Barcelona. "Es mejor que hace dos años y será mejor en dos años. No hay manga ancha ni con el FC Barcelona ni con el Racing de Santander ni con nadie", aseguró.

Asimismo, cree que "no hay amaños de partidos" en el fútbol profesional español y recordó que LaLiga fue la primera que se personó en el 'caso Negreira'. "Hay presidentes que han pisado la cárcel por amaño de partidos. Y hasta fecha de hoy no hay prueba alguna de que el Barça haya pagado a los árbitros. Creo que ha habido una conducta irregular por un pago para influir en la lista de ascensos o descensos. Y eso también es corrupción deportiva, pero la sanción es menor", aclaró.

El presidente de LaLiga deseó que el Real Madrid resuelva el problema de ruido en el Santiago Bernabéu con los vecinos porque la filosofía de la patronal es la "máxima explotación posible" de los estadios, y reiteró que España "no es un país racista". "España no es racista y el fútbol no es racista. Es cierto que tenemos incidentes racistas y el problema que tiene Vinícius, al margen de su conducta en el campo, es que quien lidera el movimiento es objeto de ataques", comentó.

Por último, Javier Tebas declaró que no ha sido inhabilitado, aunque no lo descartó. "No por ahora. No van a cejar en el empeño. ¿Si vuelve Rubiales? No me preocupa, tengo otras cosas en las que trabajar. Ya no estaré porque me habrán inhabilitado", bromeó.