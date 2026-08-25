José Mourinho: "Creo en la honestidad de los árbitros españoles"

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, durante la rueda de prensa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado este martes que "cree en el arbitraje español y su honestidad" pero que existe "diferencia" a la hora de tratar a Vinícius Junior con respecto a otros jugadores de la Liga, y ha reconocido que quiere que el brasileño tenga "más control emocional" con la grada rival en los partidos.

"Confío en el arbitraje español. Después del partido, a veces hay cosas que no me gustan. Pero no pienso que hay un árbitro en España hoy en día que va en campo pensando que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Creo en la honestidad de los árbitros españoles. En algún partido ya han tenido decisiones que han influido resultados, pero es algo que pasa", expresó el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo liguero ante la Real Sociedad.

Mourinho sí que señaló la "obvia diferencia" que hay en el arbitraje con Vinícius Junior con respecto otros jugadores. "Los jugadores son como los niños pequeños, van hasta donde permites que vayan. Si puedo machacar a Vini, presionarlo físicamente o con palabras, si la tarjeta amarilla me llega después de hacer 10 faltas, si puedo llegar casi a la agresión... Es un tratamiento que no me gusta", explicó.

Aun así reconoció que quiere que Vini tenga "más control emocional". "En la reacción al insulto no racista ni homófobo pienso que puede controlarse con la grada adversaria. Pero en el juego, las patadas, faltas, penaltis, toda esta acumulación de frustración, es responsabilidad del juez (árbitro). El árbitro tiene que proteger a todos los jugadores y tiene que proteger el juego", zanjó.

Sobre su vuelta al banquillo local del Santiago Bernabéu, el luso dijo que no quiere que le reciban de un modo particular, sino que lo haga con "pasión" al equipo. "La temporada pasada no terminó bien y en algún momento podría parecer que ese amor vivía una fase complicada. Quiero que partimos de cero, aunque la gente ya haya tenido 'feeling' del modo en como la gente está trabajando y el compromiso. La voluntad es hacer las cosas bien. Quiero que el equipo sienta algo diferente de lo que ha sentido la temporada pasada, principalmente en el tramo final", añadió.

"Me siento más tranquilo en los últimos años y controlo más mis emociones. A lo mejor afronto de un modo diferente situaciones de dificultad o frustración, pero todavía no han llegado porque no he visto todavía gente con pereza. No me gusta pereza, me gusta que la gente trabaja. La que lo hace para el Real Madrid y no en el Real Madrid. A lo mejor son los jugadores los que me están protegiendo del lado oscuro de mi personalidad", reflexionó con respecto a su cambio de actitud con respecto a su primera etapa en el Real Madrid.

El de Setúbal dio por cerrada a la plantilla, aunque matizó que con el mercado abierto nunca se sabe lo que puede pasar. "Veo a la gente muy involucrada y con muy buen sentido de grupo y equipo. No tengo ninguna petición. Estoy muy contento con los jugadores que tengo. Si algún jugador se va ahora, no me quedaría contento. Me gustaría quedarme con esta plantilla durante toda la temporada", espetó.

Con respecto a la dificultad de encajar a los jugadores de arriba, aclaró que lo complicado es cuando no tienes "jugadores de nivel top" o que al primer problema de lesión o sanción no tienes jugadores que te puedan "mantener el nivel". "Quiero a los tres (Vinícius, Bellingham y Mbappé). Lo que tienen de positivo compensa muchísimo lo que eventualmente puede no ser tácticamente empático. Yo estoy para intentar ayudarles", subrayó.

También habló de la figura de Fede Valverde al que ve como centrocampista. "No me gusta cuando juega en el lateral derecho o banda derecha. Puede jugar en esas posiciones, pero para mí es un jugador de centro campo sin ninguna duda. Después dependerá del adversario y nuestros objetivos el ser un jugador más posicional o un jugador más móvil. No solo los jugadores del centro campo son los responsables de la construcción. Un equipo tiene que tener otras soluciones", analizó.

En cuanto al partido ante la Real Sociedad, un equipo "con identidad y jugadores de calidad", destacó que será "difícil" pero que solo se trata de uno de los 19 partidos que jugarán en casa en Liga. "Cada punto es importante. Quiero que el equipo tenga la hambre de ganar, actitud, resiliencia y fuerza, al mismo tiempo que tranquilidad para afrontar un partido difícil. Este tipo de actitud y mentalidad puede hacer que el Bernabéu sea más fuerte", indicó.

Un partido que corresponde a la primera jornada de Liga, que se retrasó para que los jugadores mundialistas pudieran disputarlo. "Tengo que agradecer a la Liga que haya tenido el sentido común de que equipos que tenían mucha gente en el Mundial retrasaran una semana su vuelta. Hubiera sido un grandísimo problema haber jugado el primer partido hace dos semanas sin ningún mundialista. Si ahora tenemos esta acumulación de partidos es consecuencia de algo positivo. Las plantillas profesionales tienen estar preparadas para jugar tres partidos por semana", aclaró.

En cuanto a nombres propios, descartó para el partido a Aurelién Tchoauméni, para el que las vacaciones "no han sido suficientes" para recuperarse de la lesión que arrastró en el Mundial. "El jugador quiere intentar entrar en el equipo pero hemos decidido que no puede empezar una temporada con sufrimiento. Hemos decidido que vuelva al 100% y vamos a esperar una o dos semanas más. No vamos a forzar nada", esclareció.

Por último, tuvo buenas palabras para dos jugadores jóvenes como Carlos Espí y Endrick: "Ambos pueden jugar en doble punta. Contra el Espanyol, pensé que Espí podría ser importante, con el rival muy encerrado. Ahí, la calidad de centros aumenta muchísimo y tener ahí a un gigante podría ser una solución. Endrick es un jugador que me gusta mucho y al que le han llegado muchas ofertas, pero no he querido ni cederlo ni venderlo".