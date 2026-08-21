Kochorashvili firma por el Sevilla FC hasta 2030

Archivo - El futbolista georgiano Giorgi Kochorashvili, durante su etapa como jugador del Sporting CP. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili se convirtió este viernes en nuevo futbolista del Sevilla FC, club con el que llegó un acuerdo para las próximas cuatro temporadas, hasta 2030, procedente del Sporting CP portugués.

"El Sevilla FC y el Sporting CP han alcanzado un acuerdo para el traspaso al conjunto sevillista de Giorgi Kochorashvili, que firma hasta el 30 de junio de 2030", anunció la entidad de Nervión sobre el jugador de 27 años nacido en Tiflis (Georgia).

El jugador se formó en la cantera del FC Saburtalo de su país, debutando con el primer equipo en 2017. Ese mismo verano, con 18 años, arranca su primera aventura en España recalando en el Girona FC, que lo incorpora al que entonces era su filial, el CF Peralada. Tras una temporada en Segunda B con el conjunto catalán, en la 2019-20 firma por el filial del Levante UD, con cuyo primer equipo acaba debutando ese mismo curso.

Las dos temporadas siguientes continúa en el filial 'granota' con puntuales apariciones en el primer equipo, hasta que en la 2022-23 sale cedido al CD Castellón. Defendiendo la camiseta del equipo de Castalia disputa 40 partidos, anotando cuatro goles y alcanzando el 'playoff' de ascenso, antes de volver a Valencia en el verano de 2023.

En sus dos últimas campañas como levantinista acumula 60 partidos y ocho goles, siendo una pieza importante en el ascenso a Primera División en el curso 2024-25. Renovó con el Levante, pero el Sporting CP lo firmó el pasado verano, para participar después en 26 encuentros, 2 de ellos en la Liga de Campeones.

El futbolista georgiano, la séptima llegada tras las de Arouna Sanganté, Juan Iglesias, Jon Guridi, Julio Díaz, Fran González y Robbie Ure, podría entrar en la convocatoria de Luis García Plaza para el encuentro de este sábado ante el Athletic Club en San Mamés, donde buscarán su segundo triunfo consecutivo tras remontar al Rayo Vallecano en su estreno en el Ramón Sánchez-Pizjuán.