LaLiga recurrirá la decisión de la justicia sobre la celebración de un partido en Estados Unidos

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga mostró su respeto por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 12 desestimando su demanda sobre la no celebración del Girona-FC Barcelona en los Estados Unidos, pero confirmó que la recurrirá, considerando que la coordinación para organizar competiciones junto a la RFEF "no puede estar basada en decisiones arbitrarias y contra el mercado de la competencia".

"Desde LaLiga respetamos, pero no compartimos el fallo del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid respecto a la celebración de un

partido de LaLiga en Estados Unidos, por lo que recurriremos la decisión", subrayó LaLiga en un comunicado tras conocer la sentencia desfavorable.

La patronal de clubes "no duda que haya que coordinar la competición con la RFEF", tal y como señala el dictamen, pero advirtió que dicha coordinación "no puede estar basada en decisiones arbitrarias y contra el mercado de la competencia".

"Seguiremos defendiendo nuestros derechos y el de los clubes. Jugar UN partido de LaLiga en el extranjero, como ya hacen otras ligas de otros deportes como la NBA o la NFL, por ejemplo, es algo muy positivo para el crecimiento de la competición, para nuestros aficionados globales y hasta para la propia RFEF", añadió.

Por ello, LaLiga continuará trabajando en otros aspectos de su "expansión internacional". "LaLiga ya cuenta con 11 oficinas y 46 delegados alrededor del mundo, más 100 millones de seguidores

globales en redes sociales en las que hablamos 18 idiomas, y más de 80 acuerdos con operadores de televisión internacionales", apuntó.

En este sentido, recordó que es "Embajadora Honoraria de la Marca España en su categoría de Relaciones Internacionales por su trabajo alrededor del mundo" y que la industria del fútbol profesional genera el "1,37 por ciento del PIB español, 185.000 empleos y 4.100 millones de

euros en impuestos". "Con la celebración de un partido fuera de nuestras fronteras podremos seguir creciendo y generando riqueza para toda la sociedad española", afirmó.

"Sabemos que no es un camino fácil, pero consideramos que debemos seguir en la línea marcada para, no solo crecer, si no también defendernos de la gran competencia global", sentenció LaLiga.