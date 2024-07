Lamine Yamal: "La prensa un día te pone como el nuevo Messi y al día siguiente tienes que dejar de jugar"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español del FC Barcelona Lamine Yamal aseguró que se fija en su fútbol y en sus actuaciones sin mirar lo que diga la prensa, que un día le califica como "el nuevo Messi" y otro le crítica, pero tiene claro que lo que se debe erradicar del fútbol es el racismo y las críticas que afectan a los jugadores.

"En la prensa un día te ponen como el nuevo Messi y al día siguiente dicen que tienes que dejar de jugar. Así que lo mejor es centrarte en lo tuyo y en tu trabajo, y pensar solo en lo que te diga el míster, que es el que te quiere ayudar de verdad, y tus compañeros", aseguró el jugador en una entrevista para la revista GQ, cuyo número de verano protagoniza.

Sobre los insultos racistas en el fútbol, aseguró que son algo "lamentable que no puede suceder". "Antes sí que se tomaba como algo normal, que es algo que tampoco puedo entender, pero es que ya no puede pasar más. Yo creo que LaLiga tomará medidas para que no vuelva a pasar. Al final, que tú estés practicando un deporte y que alguien te venga a ver y te insulte, pues hombre, tampoco es algo normal. Ahora, que te insulten por tu color de piel, la verdad, yo no le encuentro sentido", se sinceró.

Estas declaraciones las hizo antes del inicio de la Eurocopa 2024, en la que están ya en la final. "Tenemos mucha ilusión porque al final somos todos muy jóvenes. Para bastantes de nosotros es nuestra primera Eurocopa. Tengo mucha ilusión de poder jugar con mi selección y darlo todo. Y ojalá ganarla", comentó entonces el extremo blaugrana.

Sobre cómo es convertirse en titular del FC Barcelona y de la selección española con solo 16 años, dio un apunte curioso: "El primer día que entrené con ellos, dejé mi mochila en la silla que me habían dado, porque los jóvenes no teníamos taquilla, me puse las botas y me fui al gimnasio, porque no quería estar ahí, me daba vergüenza".

El 29 de abril de 2023, contra el Real Betis, Yamal se convirtió en el jugador más joven de la historia del Barça en saltar al campo en un partido oficial. "Fue una sensación increíble, un momento muy especial. Lo primero que pensé es que todo era muy diferente desde el campo a lo que se ve desde la grada. Y luego cada paso que daba ahí era un sueño, era algo muy bonito", se sinceró.

De esta última temporada en Can Barça, reconoció que no fue como esperaban al no poder ganar ningún título. "Tenía las expectativas más altas, porque en el Barça no llevarse ningún título es algo duro. Yo creo que hemos tenido muchos altibajos, sobre todo en LaLiga. Y no hemos sabido ser constantes. Para ganar La Liga, la Champions, la Copa del Rey o la Supercopa de España hay que ser constante, y eso es lo que nos ha faltado. Me baja bastante la nota el hecho de que no hayamos ganado nada, la verdad", reconoció.