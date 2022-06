Leila Ouahabi firma por el Manchester City hasta 2024

La internacional se reencuentra con Vicky Losada tras su etapa en el Barça

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Leila Ouahabi jugará en el Manchester City femenino las dos próximas temporadas tras su largo paso previo por el Barça Femení, equipo en el que ya coincidió con su ahora de nuevo compañera Vicky Losada.

"El Manchester City se complace en confirmar el fichaje de la internacional española Leila Ouahabi, sujeto a autorización internacional. La defensa de 29 años ha firmado un contrato de dos años y se incorporará oficialmente al club el 1 de julio", confirmó el Manchester City.

Los 'citizen' aseguran que Leila es "ampliamente considerada como una de las laterales líderes". "Ouahabi es una presencia incansable por el flanco izquierdo y ganó todos los trofeos disponibles durante un período de 11 años con los 'gigantes' catalanes", aportaron sobre su pasado blaugrana.

Tras anunciar hace poco que no renovaba con el Barça y que ponía fin a su exitosa etapa culé, Ouahabi aseguró estar "muy feliz" de anunciar su llegada a Mánchester. "Estaba deseando que llegara este momento y estoy muy feliz ahora que todo ha terminado", aseguró en declaraciones a los medios del club 'sky blue'.

"El Manchester City siempre ha sido un equipo que me llamó la atención. Me gusta mucho su estilo de fútbol y el ADN del club es muy emocionante. Esta va a ser una experiencia completamente diferente para mí, y estoy deseando que llegue. Creo que creceré y me desarrollaré aquí", argumentó.

Eso sí, su deseo es seguir sumando trofeos a los cosechados en el Barça, como la última Primera Iberdrola o la Copa de la Reina. "También quiero seguir ganando trofeos. Me gusta ganar y ser competitiva, y vengo aquí a ganar trofeos para el City", aseguró la española.

Por su parte, quien será su entrenador, Gareth Taylor, celebró hacerse con una jugadora que se ha "acostumbrado al éxito" a lo largo de su carrera. "Estamos encantados de que se haya unido a nosotros en un intento por continuar eso aquí en Inglaterra", aseguró.

"Tiene una gran cantidad de experiencia en situaciones de alta presión y dará todo lo que tiene para ganar, lo que coincide perfectamente con nuestro propio espíritu. Es una jugadora a la que hemos admirado durante mucho tiempo dada su posición en el juego y finalmente haber asegurado su firma es increíblemente emocionante", reconoció.