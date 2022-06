Marta Cardona se despide del Real Madrid: "Me voy con la cabeza alta"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La extremo zaragozana Marta Cardona ha anunciado este martes que no continuará en el Real Madrid la próxima temporada, tras completar dos campaña en la entidad blanca, la última muy lastrada por las lesiones, aunque ha confesado que se marcha "con la cabeza alta", a pesar de que "no ha sido el año que esperaba", según ha comunicado la futbolista en redes sociales.

"Me hubiese gustado despedirme en el campo, con todos vosotros. Ha sido una etapa de dos años, donde el primero fue ilusionante en todos los sentidos; tanto a nivel deportivo como personal", comenzó el mensaje Cardona, que en su primer curso como madridista gozó de un papel diferencial con 14 goles en 34 partidos.

Sin embargo, la segunda campaña de Cardona en el Real Madrid ha estado marcada por las lesiones, que apenas le han dejado disfrutar de poco más de 350 minutos sobre el césped, repartidos en nueve partidos, en los que sumó un solo gol.

"Este año me ha tocado vivir la parte más dura del fútbol y, del deporte en general. Las lesiones me han mantenido apartada de los terrenos de juego, donde soy feliz; no ha sido el año que esperaba y que esperabais de mi, pero me voy con la cabeza alta de saber que hice todo lo que tenia en mis manos para recuperarme y volver a jugar", aseveró.

La futbolista, de 27 años, también tuvo palabras de agradecimiento en el mensaje publicado en sus perfiles en redes sociales. "Agradecer al club y a la directiva por confiar en mi en este proyecto que empezó de cero, así como a mis compañeras y cuerpo técnico de ambos años. Lo más importante es que he conocido a grandes personas que me llevo para siempre", afirmó.

"Y, a vosotros afición, gracias por hacerme sentir tan querida desde que llegué, sobre todo este año donde más lo he necesitado. Os deseo mucha suerte", zanjó el texto compartido por la zaragozana.

Cardona, que no juega desde el 23 de febrero, tendrá la oportunidad de estar en la Eurocopa de Inglaterra que comienza en apenas un mes, ya que el seleccionador, Jorge Vilda, la incluyó en la prelista de 28 futbolistas, asegurando que lleva semanas entrenando "al cien por cien".