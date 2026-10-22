Leo Messi recibe este viernes el Princesa de Asturias de los Deportes

Leo Messi y la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, a las puertas del la Reconquista - Óscar Ortiz - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Leo Messi recibirá este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en un acto que se celebrará, a partir de las 18:30 horas, en el Hotel Campoamor de Oviedo y que estará presidido por SSMM los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.

Messi, presente en la capital del Principado de Asturias desde este jueves, se convirtió el pasado 3 de junio en el tercer futbolista en recibir este galardón después de que lo recibiesen en 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández, en reconocimiento entonces a valores como la amistad, el compañerismo y el juego limpio, que a los exclusivamente deportivos. En 2002, también ganó el galardón la selección brasileña tras adjudicarse su quinto Mundial.

En este caso, el futbolista de Rosario, cuya candidatura al galardón fue propuesta por David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo, y que sucede en el palmarés a la tenista estadounidense Serena Williams, fue elegido entre las 27 candidaturas presentadas por el jurado por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva", sin olvidar su "formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y al cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Messi, actualmente en el Inter de Miami de la MLS estadounidense, está considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia gracias a un sobresaliente palmarés tanto colectivo a nivel de clubes, notoriamente con el FC Barcelona, como con la selección argentina, como a nivel individual.

Así, el rosarino, que se incorporó con 13 años a La Masía, debutó con tan sólo 17, en octubre de 2004, con el primer equipo blaugrana, en el que estaría hasta agosto de 2021, cuando puso rumbo al Paris Saint-Germain francés y después de haber formado parte de seguramente la mejor época del conjunto catalán.

De hecho, Messi se fue del club con un total de 35 trofeos conquistados, el que más en la historia, entre ellos cuatro Ligas de Campeones y 10 Ligas, además de siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España. A partir de ahí, en el PSG ganó títulos domésticos antes de poner rumbo a los Estados Unidos para seguir brillando en el Inter de Miami.

A nivel internacional, Messi, que el pasado 31 de agosto anunció su retirada de la selección, fue clave también en los últimos éxitos de la Albiceleste, sobre todo con la victoria en la Copa del Mundo de 2022 en Catar, lo que por fin aplacó la eterna comparación con Diego Armando Maradona.

Además, levantó dos Copa América, en 2021 y 2024, y también fue clave para que el combinado sudamericano alcanzase la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del pasado verano, perdida ante España, y la tercera de su carrera tras la de 2014 en la que se impuso Alemania. En total, desde su debut en agosto de 2005, acumuló 208 encuentros y 126 goles con la camiseta de su país.

A nivel individual, el futbolista argentino ha labrado un excepcional palmarés, con ocho Balones de Oro, el que más en la historia, tres premios 'The Best' de la FIFA en tres ocasiones y la Bota de Oro al máximo goleador de las ligas europeas en seis temporadas.

Además, su trayectoria también ha sido reconocida con diversos honores institucionales y distinciones por su contribución al deporte e impacto social como embajador de Unicef (Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2006) desde 2010 y su importante labor solidaria a través de la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la educación y la salud para niños en situación de vulnerabilidad.