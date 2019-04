El Liverpool parte como favorito ante un Oporto enrachado y mermado

ACTION IMAGES VIA REUTERS - Archivo

El Liverpool parte como favorito ante un Oporto mermado

El Liverpool recibe este martes (21.00 horas) al Oporto en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones con el cartel de aspirante al título y favorito en la eliminatoria, después de solo haber perdido un encuentro en casa esta temporada, mientras que los portugueses llegan con confianza tras remontar a la Roma en octavos, pero con las bajas importantes de Pepe y Héctor Herrera.

El Liverpool es de nuevo un equipo atrevido con el balón y directo en su juego, con las ideas claras, con valentía, brillo, velocidad, pero también seguridad y solidez. Quizá estas dos cualidades son las que le faltaron al equipo que se plantó en la final de la 'Champions' el año pasado y perdió ante el Real Madrid. Ahora le está plantando cara y aguantando el ritmo al Manchester City de Pep Guardiola, con opciones claras de conseguir la liga 29 años después.

Los de Anfield encadenan 14 encuentros invictos, de los cuales nueve han sido victorias. Además, solo han perdido dos partidos de los últimos 20 y un total de seis en lo que va de campaña. Lo curioso es que tres de esas seis derrotas fueron en la fase de grupos de la Liga de Campeones, aunque en octavos pasaron por encima de un Bayern que no tuvo opciones prácticamente nunca. Empataron a cero en la ida, pero en la vuelta en Alemania, los ingleses se impusieron por 1-3 convirtiendo a los bávaros en un equipo dócil.

Y hay dos jugadores que son clave en el buen momento y la fiabilidad que ahora tienen los 'reds'. El más vistoso y virtuoso es Sadio Mané. Tras un año a la sombra de Salah, el senegalés se ha convertido en el verdadero líder del grupo, por el que pasan todas las acciones de ataque, en un gran momento de confianza. Ha marcado 20 goles en 39 partidos esta temporada y no es suplente o se queda en el banquillo desde el 7 de enero, en un encuentro de FA Cup.

El otro jugador fundamental en el esquema de Klopp es Virgil Van Dijk, pilar estoico en la defensa de los 'reds', con más de 3.690 minutos en sus piernas, ya que solo se ha perdido tres partidos en toda la temporada. El holandés se ha recuperado de un golpe ante el Southampton, al igual que Wilnajdum, y por contra se lo perderá Robertson, que cumple ciclo de amarillas.

Enfrente estará un Oporto que también llega a este partido en una dinámica positiva y con la confianza que le dio remontar en octavos ante la Roma, en un partido de vuelta que tuvo de todo y donde un penalti señalado por el VAR dio el definitivo 3-1 que metió a los portugueses en cuartos. Además, fue de los pocos equipos que logró pasar invicto la fase de grupos.

Los de Sergio Conceiçao sumaron ante el Boavista la cuarta victoria en cinco partidos y solo han caído derrotados en tres ocasiones en los últimos 20 partidos. Como visitantes también está a su favor una estadística muy importante en 'Champions', como es marcar fuera de casa, algo que han conseguido en todos los partidos salvo en tres fuera de 'O Dragao'.

Los portugueses no han ganado nunca al Liverpool, con un balance de tres victorias para los ingleses y tres empates. El enfrentamiento más reciente fue el año pasado, cuando los de Klopp vencieron en octavos de

'Champions' con el recordado 0-5 de la ida en Do Dragao, victoria que no relaja al técnico 'red', que avisa que servirá de motivación para su rival.

Pepe y Héctor Herrera, fundamentales para Conceicao, no estarán por tarjetas amarillas, al igual que el lesionado Aboubakar. Así, los portugueses deberán confiar en los goles de Marega (15 este año), el desequilibrio de Brahim y la seguridad atrás de Casillas o Militao, futuro defensa madridista.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Moreno; Henderson, Wijnaldum, Milner; Mané, Salah y Firmino.

OPORTO: Casillas; Pereira, Militao, Felipe, Telles; Danilo, Óliver Torres, Corona, Otavio; Soares y Marega.

--ESTADIO: Anfield.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (ESP).

--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones 1.