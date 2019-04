Sergio Conceiçao: "Tenemos que ser inteligentes y creativos en la estrategia del partido"

Publicado 08/04/2019 20:14:01 CET

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Oporto, Sergio Conceiçao, reconoció el "nivel muy alto" que tiene el Liverpool, al que se medirán este martes en Anfield en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones con la esperanza de sacar "un buen resultado", para lo que necesitarán "ser inteligentes y creativos" a la hora de preparar un partido donde tienen las bajas importantes de Pepe y Héctor Herrera y la duda de Alex Telles.

"El Liverpool está a un nivel muy alto y cada semana tienen un nivel competitivo muy alto, mientras que en nuestro caso no es igual, sin faltar al respeto al resto de equipos portugueses. Al darnos cuenta del nivel del rival, nuestras ausencias y que estamos en el partido de ida de cuartos de final, tenemos que ser inteligentes y creativos en la estrategia del partido", advirtió este lunes Conceiçao en rueda de prensa.

El entrenador portugués reconoció que "nadie" quería cruzarse con el pentacampeón de Europa. "Le vemos como un muy buen equipo, que en su estadio únicamente ha empatado dos partidos de 16 y que fue finalista el año pasado de la 'Champions'. Lo sabemos todo sobre su potencial", remarcó.

"Pero todos somos muy ambiciosos y lo importante es este momento. Lo que logremos en la Liga de Campeones dependerá de lo que hagamos en estos dos partidos, tenemos que dar un paso en este momento", añadió Conceiçao.

Este tampoco quiso hablar de "venganza" por la eliminación en octavos del año pasado. "Cada partido de fútbol tiene historias diferentes. Sabemos también todos los millones invertidos por ellos, pero el valor de los equipos no se mide por los millones, basta ver el caso del Militão, que fue contratado por el Oporto por un valor y pasados algunos meses está vendido por otro valor mucho más alto (al Real Madrid)", detalló.

El entrenador del Oporto se refirió a la presencia en el viaje de Pepe y Héctor Herrera, que no podrán jugar por sanción. "Me pidieron venir. Es siempre importante tener con nosotros la presencia de dos jugadores que, en este entorno, son dos capitanes", expresó.

"Todo está prácticamente ya decidido. Veremos si Alex Telles puede jugar o no, y entonces puedes cambiar una pieza. Sabemos que vamos a pasar por muchos momentos diferentes y si comprendemos bien lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la identidad del equipo, creo que tendremos un buen resultado. No sueño, creo que es posible ganar", sentenció, advirtiendo que lo importante "es la dinámica del equipo" y no quien juega al lado de Danilo en el medio por la baja de Herrera.