Luis Enrique: "El Barça es el equipo que más se parece al PSG actual"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, en rueda de prensa en la Champions - Martin Rickett/PA Wire/dpa

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este lunes que el FC Barcelona es el conjunto que más se asemeja a su equipo en la actualidad antes del enfrentamiento de este martes en la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, un duelo en el que ha valorado el trabajo de Hansi Flick al frente del banquillo azulgrana y ha pedido no comparar a Lamine Yamal con Leo Messi.

"El Barça es el equipo que más se parece al PSG actual. Intento disfrutar al máximo el hecho de jugar un partido contra un equipo único, un equipo que juega al fútbol un poco como nosotros y que tiene jugadores de una calidad enorme. Es un equipo deportivo, no da patadas, defiende valores que me gustan y es el equipo que más se parece al PSG actual", ha afirmado el preparador español en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico gijonés ha recalcado el vínculo personal y profesional que le une a la entidad catalana. "Soy socio del Barça, he sido jugador y entrenador allí seis años, tres en el primer equipo y tres en el filial. Tengo una relación muy estrecha con Catalunya, mi mujer y mis hijos son catalanes y estoy muy ligado al club, pero ahora soy el entrenador del PSG y mi motivación es ganar este partido", ha manifestado.

Respecto al momento de forma del conjunto blaugrana y la labor de su homólogo en el banquillo, Luis Enrique ha destacado la impronta dejada por el entrenador alemán. "Hansi Flick mejora los resultados de los entrenadores anteriores. Es un gran entrenador, como ya ha demostrado. Su carácter, su manera de transmitir el fútbol y sus ruedas de prensa encajan perfectamente con el ADN Barça, que exige ser osado, ofensivo e intentar ganar todos los partidos. Flick lo está haciendo a las mil maravillas", ha aseverado.

El entrenador del equipo parisino ha anticipado un choque de estilos por el control de la pelota. "Jamás he cedido el balón voluntariamente en un partido. Una de las claves estará en tener la pelota, porque si quieres ganar a este equipo necesitas la posesión. Si no la tenemos, habrá que adaptarse y hacer la presión para recuperarla lo antes posible, aunque es algo fácil de decir y difícil de hacer ante un rival como este", ha explicado.

Por otra parte, ha rechazado calificar el duelo de manera trascendental dentro del nuevo formato de la máxima competición europea. "No es una final anticipada, es la tercera jornada de la competición y al final solo hay tres puntos en juego. Hay otros equipos que juegan muy bien al fútbol y también pueden ganar este torneo, como el Manchester City, el Real Madrid o el Arsenal", ha precisado.

LUCES Y SOMBRAS SOBRE LAMINE YAMAL

Cuestionado sobre la manera de frenar a la joven figura 'culer', el técnico ha apostado por un plan colectivo. "La mejor manera de defender a Lamine Yamal es tener el balón. Todo el tiempo que tiene la pelota se complica todo, pero si la tenemos nosotros todo está calmado y tranquilo. Aun así, no se puede defender a futbolistas de su talento con un solo jugador, hay que resolver las situaciones defensivas como equipo", ha argumentado.

En relación a las comparaciones con la historia azulgrana, el preparador ha sido tajante. "Lamine quiere ser Lamine Yamal y lo está haciendo muy bien, mejorando todos los aspectos del juego. Pero comparar a cualquier jugador con el mejor de todos los tiempos, que es Leo Messi, es una batalla en la que nadie va a ganar. Lamine es muy inteligente, pero es mejor no compararlo con Messi", ha aconsejado.

SIN MIEDO POR EL CONTEXTO SOCIAL EN FRANCIA

Preguntado por la situación social y los episodios de violencia registrados en territorio francés, Luis Enrique ha rehusado entrar en valoraciones extradeportivas. "Tengo mi opinión muy clara y la solución perfecta a todos los problemas, pero soy entrenador de fútbol y no soy la persona indicada para hablar de este tema. Mi trabajo es estar concentrado en el partido. No tengo ningún miedo sobre la seguridad y espero que el encuentro se desarrolle en las condiciones habituales", ha sostenido.

VITINHA RESTA TRASCENDENCIA Y ELOGIA A DEMBÉLÉ

Por su parte, el centrocampista portugués Vitinha ha coincidido con su entrenador al restar trascendencia al choque europeo al encontrarse en una fase temprana de la temporada. "Es demasiado pronto para hablar de una final anticipada. Estamos en octubre y la realidad de ahora no es la misma que la de marzo. Los partidos decisivos se juegan en primavera, aunque siempre es un placer disputar este tipo de encuentros ante grandes rivales", ha expuesto.

El futbolista luso ha advertido sobre los peligros del conjunto catalán más allá de sus individualidades. "Lamine Yamal es un jugador diferente y especial, pero si solo hablas de él es un poco injusto con el resto del Barça. Tienen grandes individualidades y sobre todo un gran bloque", ha señalado, valorando al mismo tiempo la figura de Ousmane Dembélé: "Hace tiempo que es un líder en el vestuario parisino y en este tipo de partidos siempre está presente para darnos emociones".

Finalmente, ha opinado que lo más justo sería que el próximo Balón de Oro recayera en un futbolista del PSG y ha atribuido el nivel de la plantilla a la exigencia del cuerpo técnico. "El entrenador no nos deja acomodarnos en la zona de confort y nos empuja a dar el máximo. Esa competencia interna tan sana es la clave para mantenernos en la cima", ha concluido.