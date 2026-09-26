Luka Modric abre la victoria croata en Chequia y Suiza golea fuera de casa a Macedonia del Norte

26 September 2026, Czech Republic, Prague: Czech Republic's Adam Hlozek (R) and Croatia's Luka Modric battle for the ball during the UEFA Nations League Group A3 soccer match between Czech Republic and Croatia at Fortuna Arena. Photo: Kamaryt Michal/CTK/d - Kamaryt Michal/CTK/dpa

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección croata masculina de fútbol ha ganado por 1-2 en su visita a la República Checa con goles de Luka Modric y de Marco Pasalic, en la jornada 1 del Grupo A3 en la Liga de Naciones, mientras que en el resto de este sábado han destacado los triunfos visitantes de Suiza por 0-3 ante Macedonia del Norte y de Finlandia por 0-7 contra San Marino.

En el Fortuna Arena de Praga, tras una primera mitad de partido a cero, un golazo de Modric abrió el marcador en el 47', derechazo desde la frontal del área y que entró cerca de la escuadra más lejana. Aunque empató Adam Karabec en el 54', con un zurdazo desde el punto de penalti tras pase de Adam Hlozek, Marco Pasalic de cabeza hizo el 1-2 en el 77'.

De este modo, Croacia sumó sus tres primeros puntos en un grupo de la máxima división del torneo y donde también están España e Inglaterra. En el segundo escalón, la llamada Liga B, se jugaron igualmente dos duelos; hubo empate a cero en la visita de Escocia a una Eslovenia que se topó enfrente con el muro de Jan Oblak, guardameta del Atlético de Madrid.

Mientras, en ese grupo, Suiza se colocó como primer líder tras vencer con rotundidad en el National Arena Todor Proeski de Skopje, gracias a una diana de Remo Freuler (22') y a un doblete de Zeki Amdouni (41' y 74'). Aparte de este encuentro, muchos focos de la noche europea se posaron para la Liga C en el citado 0-7 finlandés frente a San Marino.

Además, se vivieron los triunfos de Luxemburgo por 1-2 ante Bulgaria, de Albania por 2-0 contra Bielorrusia y de Eslovaquia también por 2-0 frente a Moldavia, junto a dos empates de 1-1 en el encuentro Islandia vs Estonia y en el partido Islas Feroe vs Kazajistán.