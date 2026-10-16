Manolo González: "Simeone tiene un equipo que se identifica muy bien con él"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, antes del encuentro frente al Elche CF. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, elogió este viernes a Diego Pablo Simeone por lograr que su equipo haya dejado de ser "el pupas" y ahora "se identifica" con el técnico argentino, mientras que restó importancia a la situación clasificatoria que atraviesan porque hay "ocho más" en la misma situación.

"Simeone llegó a un club que era el pupas y a partir de estar él ha jugado dos finales de Champions y ha ganado ligas. Es un equipo que cada año tiene mayor poder de plantilla a nivel adquisitivo y eso te lo da el que cada año te metas en Liga de Campeones. Ha conseguido que sea un equipo que se identifique muy bien con el entrenador. A veces pensamos que meterse cada año en Champions es fácil y no lo es, él lo está consiguiendo a buen nivel", expresó Manolo González en rueda de prensa previa al duelo contra el Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports.

Y es que el conjunto de Simeone es un equipo contra el que solo ha perdido una vez desde la temporada 2022-2023, pero para González estas estadísticas "no son significativas" porque cada año "las plantillas cambian". "El año pasado fue el primer partido de liga, el anterior vino en la segunda vuelta", añadió. "Afrontamos este partido como todos, a competir al máximo nivel, dar todo lo que tenemos y estar preparados para un partido exigente", advirtió.

Al técnico blanquiazul también fue preguntado por lo que necesita el equipo para revertir la situación de ir duodécimo en la clasificación. "La situación actual es que estamos con ocho equipos más en la clasificación. No estamos últimos y la situación es que estamos igual que muchos equipos de la liga, con cosas que mejorar y también buenas", reflexionó.

"Al final hemos marcado en todos los partidos porque somos un equipo que genera situaciones de gol, juego. A partir de ahí hay que mejorar como siempre, como si fuésemos quintos", subrayó el entrenador del conjunto blanquiazul.

Sobre si siente presión, González admitió que esta situación "no viene de ahora, sino de la pretemporada". "Tenía muy claro que el día que no ganáramos habría debate. No es la primera vez que me encuentro esta situación desde que estoy en el Espanyol, no es una situación trágica ni mucho menos", zanjó.

"Lógicamente, a todos nos gustaría que esto fuese flores y violetas, pero como soy entrenador tienes esta presión. La he tenido desde el primer día que subí y a medida que llevo más tiempo en el club, aumenta. Parece que todo gira en este club siempre alrededor de la figura de entrenador y es una cosa que tampoco tiene sentido, ni para bien ni para mal. Siempre dije que cuando el equipo ganaba era un gran mérito de los futbolistas, porque nosotros no somos nadie", concluyó.