Marcelino: “Llevo muy bien lo de Bordalás, lo que me dolió fue perder 1-0”

Publicado 28/01/2019 18:01:23 CET

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha señalado este lunes que lo que más le dolió del partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey fue perder 1-0 ante el Getafe CF en el Coliseum Alfonso Pérez, lo que les obliga a remontar en Mestalla, y no lo que califica de "descalificaciones personales" del técnico 'azulón', José Bordalás, hacia su persona.

"¿Bordalás? Lo llevo muy bien, lo que peor llevo es perder, y lo que más me dolió del partido contra el Getafe fue perder 1-0. De las declaraciones de mi compañero, soy el entrenador del Valencia, y por respeto al club no debo responder a ataques personales. Cometería un error y una equivocación si contesto a descalificaciones personales utilizando este micrófono", señaló en rueda de prensa.

Pero sí dejó un 'recadito' bien claro a su "compañero". "Tengo 53 años, afortunadamente acabo de cumplir 300 partido en Liga en Primera. Respeto a todos los entrenadores, a los de más experiencia y a los que acaban de llegar, a los que les deseo que con trabajo y personalidad puedan alcanzara una trayectoria como la nuestra", apuntó.

"Insisto, tengo la educación y el respeto máximo a cada uno de mis compañeros para no hacer aquí declaraciones que sean un menosprecio para cualquiera de ellas", apostilló, sin entrar tampoco a valorar los gestos de algún miembro del cuerpo técnico del Getafe tras el gol.

El asturiano tampoco dio importancia a que dijera, antes de la ida, que el Getafe jugaba al límite del reglamento, origen quizá de la disputa posterior con Bordalás. "Va a ser un partido intenso, nada más. No entiendo por qué reflejar unos hechos se entiende como algo negativo", expresó.

"Es un arma más que utiliza el Getafe para intentar ganar, el año pasado ya lo hizo. Es una característica entre otras muchas, como ser un equipo competitivo, solidario y trabajador, que defiende muy bien. No sé por qué ese hecho, que es así, es una crítica negativa. La entendería como una alabanza", apostilló.

En el tema deportivo, sí tiene claro que quieren remontar la eliminatoria aunque, como viene siendo habitual en la Copa, tirará de alguna que otra rotación, pero sin hacer inventos. "No vamos a meter a un central en el medio del campo. Jugamos en casa, tenemos que intentar levantar la eliminatoria y poner un central en el centro sería dar un paso atrás", apuntó, pese a las bajas de Coquelin y Kondogbia.

"Han sido las circunstancias, que nos obligan a ello. Si hubiéramos tenido disponibles a Coquelin o Kondogbia, Parejo hubiera descansado. Pero muy a mi pesar no ha sucedido y tampoco va a suceder mañana. En esa posición necesitamos un jugador de experiencia y no tenemos muchas opciones", comentó sobre no dar descanso al madrileño.

Preguntado por la estrategia, Marcelino señaló que "no es un día para salir a lo loco". "Tenemos que intentar no encajar porque si encajamos nos obliga a meter tres goles. El partido supongo que será largo, es muy posible que se decida en el segundo tiempo y tenemos que ser pausados y a la vez incisivos, buscando el gol desde el primer momento, pero sabiendo que no encajar siempre nos deja la eliminatoria abierta", apuntó.

"La actitud antes de un partido siempre es ganar. Tenemos unos futbolistas que quieren hacerlo, tenemos a la afición de nuestro lado y jugamos con ella a favor. Y estos últimos resultados y la forma de lograrlos ha aumentado la confianza de los jugadores, de todos", aseguró tras ganar al Villarreal y al Celta en las dos últimas jornadas de LaLiga Santander.