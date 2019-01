Bordalás: "La afición del Valencia es magnífica y no espero nada fuera de lo normal"

Publicado 28/01/2019 17:22:07 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, dejó claro que no tiene "ningún problema" ni con Marcelino García Toral ni con ningún otro entrenador y se mostró confiado de vivir "un buen recibimiento" este martes en Mestalla, donde su equipo intentará sellar su pase a las semifinales de la Copa del Rey ante un Valencia con "plantilla incluso para pelear por LaLiga".

El técnico 'azulón' y el 'che' vivieron un momento tenso antes del partido de ida por las palabras del asturiano sobre el conjunto madrileño al que consideraba que jugaba "al borde del reglamento", que encontraron la réplica de su homólogo tras el triunfo por 1-0 en la ida. "Yo no tengo nada con ningún entrenador, pero sí que he visto que Marcelino ha tenido problemas con muchos", aseveró.

"No hay ninguna mala relación, absolutamente con nadie", zanjó este lunes Bordalás en la rueda de prensa previa al partido, donde no confirmó si saludará o no al entrenador local, algo que no se produjo hace una semana. "Lo que vaya a ocurrir mañana no lo sabemos", se limitó a comentar.

Lo que no espera es sufrir la ira de la afición valencianista. "Espero un buen recibimiento, siempre he tenido un buen comportamiento con la afición del Valencia y no espero nada fuera de lo normal porque es una afición magnífica y estará volcada con su equipo", remarcó.

El entrenador del Getafe insistió en que desconoce "como se va a desarrollar" el partido. "Jugamos es un escenario histórico y ante una magnífica afición, de eso es de lo que somos conscientes", subrayó. "No sé lo que ha dicho el entrenador rival, no sé lo que comenta y si les interesa o no la Copa. Sé lo que nosotros queremos y lo que vamos a intentar hacer para pasar, respetando siempre al máximo al Valencia", agregó.

"Los dos nos conocemos. El Valencia tiene un grandísimo potencial a todos los niveles, es un 'equipazo' y tiene plantilla para pelear incluso por el título. Creo que está mejorando, que está a buen nivel y que va a ser un partido difícil, pero lo que más me preocupa es mi equipo, que tengamos un buen comportamiento y que hagamos un buen partido", prosiguió Bordalás.

Este ve, después de un fin de semana liguero con victoria clara del Valencia y derrota del Getafe, a los dos equipos "bien anímicamente". "Este es un partido distinto a la Liga y que vengas o no de ganar o perder no significa nada. Perder en el Wanda entraba dentro de lo posible y ahora sólo pensamos en este 'partidazo'. Hay mucho interés en los dos equipos y vamos a ver una bonita eliminatoria y un buen fútbol", expresó, aclarando que no han tenido "tiempo para hablar mucho" de la derrota ante el Atlético por estar "inmersos" en esta vuelta copera.

Por otro lado, confirmó que siguen "trabajando para hacer alguna incorporación y poder equilibrar la plantilla" y celebró al vuelta de Mathías Olivera, al que le costó "mucho" adaptarse el año pasado cuando llegó al club y que además tuvo una "lesión importante en el hombro". "Le cedimos al Albacete y en la primera vuelta ha estado a un grandísimo nivel y ha crecido mucho, de ahí que tomamos la decisión de que volviese porque está preparado para ayudar", recalcó.

Finalmente, el alicantino agradeció los elogios de Diego Pablo Simeone. "Lógicamente me gustaron, es un colega y un magnífico entrenador, uno de los mejores, y siempre es de agrado que reconozcan tu trabajo. Yo siempre he valorado mucho el suyo y él sabe el trabajo y la dedicación que tenemos con el Getafe", afirmó.