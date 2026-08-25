Matarazzo: "Con Mourinho, el Real Madrid tiene una estructura diferente"

Archivo - El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha comentado este martes que con la llegada de José Mourinho el Real Madrid tiene "una estructura diferente", siendo un equipo "top" que realiza una presión "más organizada" y que en ataque tiene mayor "claridad en lo que quieren".

"El Real Madrid es un equipo top, que ha realizado varios fichajes impresionantes y tiene un nuevo entrenador. Con Mourinho se ve una estructura diferente. No importa si es en la presión, donde están más organizados y con una intensidad diferente. También en el ataque se ve claridad en lo que quieren. Es un desafío para nosotros pero creemos en nuestras fortalezas", afirmó el entrenador de la Real Sociedad en la rueda de prensa previa a la visita liguera al Santiago Bernabéu.

Matarazzo señaló que el plan es "competir" de tú a tú el partido al Real Madrid. "Tenemos claro cómo queremos afrontar el partido. Tenemos que estar conectados entre nosotros y con el rival, y daremos todo lo que tenemos. Es lo que este equipo ha hecho en el pasado y la razón por la que hemos tenido éxitos", añadió.

El técnico estadounidense confesó que es "muy posible" que haya cambios con respecto al equipo que alineó ante el Real Betis. "Si solo tienes dos días para descansar entre partidos necesitas ver quién está apto para qué partido. Así que sí, hay una alta posibilidad de ver cambios. Aun así, el equipo está listo para competir", subrayó.

No parece que vaya a haber rotaciones en el lateral derecho, donde Jon Aramburu es el único jugador disponible. "Está listo y está esperando el partido. El partido de la temporada pasada estuvo un poco desafortunado con dos penaltis. Pero generalmente tuvimos un buen partido y muchas buenas acciones contra Vinícius Junior. Veremos una buena batalla mañana", recordó.

Sobre la posibilidad de que Mikel Oyarzabal, que será homenajeado en la previa del partido, parta de inicio, no quiso dar pistas: "Prefiero no responder porque creo que la respuesta le da al oponentes una ventaja sobre cómo vamos a jugar y cómo vamos a atacar. Prefiero que lo descubran mañana sobre el césped".

También están en la lista de convocados Ander Barrenetxea, que sufrió un golpe en el gemelo contra el Real Betis, pero que "está listo" para jugar, y Gonçalo Guedes, que fue baja en el debut en La Cartuja por lesión. No estarán ni Gorrotxategui, pesa a volver a los entrenamientos con el grupo, ni Pablo Marín, que "necesita un poco más de tiempo".