Messi recibe el Princesa de Asturias de los Deportes: "Convirtió lo extraordinario en rutina"

El futbolista argentino Leo Messi durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 en el Teatro Campoamor, a 23 de octubre de 2026, en Oviedo (España). La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias es la principal actividad que de- Raúl Terrel - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Leo Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante la ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, por su trayectoria deportiva y su compromiso social, convirtiendo "lo extraordinario en rutina" sin perder "la esencia colectiva" del fútbol.

Después del discurso de la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, y de las palabras de los premiados Julian Barnes y Christina Koch, sucedió la llamada a los galardonados para recibir el saludo y la distinción de manos de la Princesa de Asturias, acompañada por su hermana, la Infanta Sofía de Borbón, y por SSMM los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz.

"Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, por su extraordinaria trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continua labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos, y porque se ha ganado el respeto y admiración de todos por su constancia, su humildad y compromiso con el juego colectivo", el jurado de los Premios eligió a Messi.

El ocho veces Balón de Oro y considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia subió a recoger su premio entre los aplausos de todos los asistentes. El argentino, de 39 años, se levantó de su asiento, saludó a la Princesa y posó apenas medio minuto ante la ovación del Teatro, sin querer acaparar más protagonismo que el resto de prestigiosos premiados.

En su discurso, la Princesa de Asturias dedicó las siguientes palabras al actual jugador de Inter de Miami, un Messi que labró su leyenda con el FC Barcelona y con la selección de Argentina: "Si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono, ha sido con las grandes gestas deportivas. No sé si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal. Un instante, el gol que todos esperan", dijo.

"Por eso tiene sentido mirar hoy a Messi y a su trayectoria irrepetible. Nos presenta una gran definición del futbolista argentino un exjugador del Sporting: 'convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo y respetando la esencia colectiva por encima del ego'", añadió, con el '10' atento y visiblemente emocionado.

El último en tomar la palabra fue el rey Felipe VI, quien en su reflexión final puso en valor la experiencia y el esfuerzo para conseguir los objetivos, elogiando así a los premiados. "Ejemplos excelentes de hasta dónde puede llegar una vida, un proyecto, cuando se vive con sinceridad. Una sinceridad que no podrá alcanzar nunca por sí solo un algoritmo", dijo el monarca.

"Gracias a todos por renovar nuestro ánimo, por demostrarnos lo alto que puede volar la inteligencia cuando va unida al esfuerzo, a los valores y a la creatividad, al espíritu humano", terminó, antes del broche de gaitas con el 'Asturias, patria querida'.

Messi, presente en la capital del Principado de Asturias desde este jueves, se convirtió en el tercer futbolista en recibir este galardón después de Iker Casillas y Xavi Hernández en 2012, en reconocimiento entonces a valores como la amistad, el compañerismo y el juego limpio. En 2002, también ganó el galardón la selección brasileña tras adjudicarse su quinto Mundial.

El futbolista de Rosario, cuya candidatura al galardón fue propuesta por David González Alonso, presidente del Club Vetusta Universidad de Oviedo, sucede en el palmarés a la tenista estadounidense Serena Williams y fue elegido entre las 27 candidaturas presentadas por el jurado por lo logrado dentro y fuera de los campos de fútbol.