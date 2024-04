El Metropolitano acoge un duelo clave por la 'otra' Champions

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, celebrando un gol. - Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Pr / DPA

El Atlético defiende su cuarta plaza ante un Girona que podría dejar sellada su tercera posición

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y Girona FC se enfrentarán este sábado (14.00 horas) en el Cívitas Metropolitano durante la jornada 31 de LaLiga EA Sports, duelo que tiene tintes de final por los puestos de Liga de Campeones, ya que los colchoneros necesitan vencer para mantener el cuarto lugar y el equipo gerundense podría distanciarlos a 10 puntos.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone recibitán en su estadio, casi inexpugnable en Liga, a la gran revelación del campeonato. Un partido determinante en la lucha por sus aspiraciones a acabar el curso en el 'top 4' y al que ambos conjuntos llegan en un gran momento.

Los madrileños llegan con el subidón moral de vencer en la ida de cuartos de final de Liga de Campeones, ante el Borussia Dortmund, y de recuperar la cuarta plaza en la pasada jornada liguera antes del parón por la final de la Copa del Rey. En esas, ahora quieren dar un paso adelante importante en la lucha por la cuarta posición que les serviría también para acercarse a tan solo cuatro unidades del tercer puesto de la clasificación.

Debido a la importancia del evento, y pese a jugarse el próximo martes un puesto entre los cuatro mejores del 'Viejo Continente', la apuesta de Simeone será no realizar excesivas rotaciones, más allá de la baja obligada de Pablo Barrios. Así, jugadores importantes como Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul, Stefan Savic o Koke Resurrección podrían repetir en un once rojiblanco en el que sí estaría Samu Lino, que no jugará en el Signal Iduna Park por sanción.

Además, Memphis Depay es baja y no puede echar una mano en una delantera donde la novedad podría ser Ángel Correa; atrás, mientras tanto, el citado Savic, un ya recuperado Hermoso y Reinildo Mandava podrían ser opciones para dar aire a los centrales más habituales.

El Atlético buscará recuperar, tras la derrota en el último encuentro liguero ante su público frente al Barça, el puesto de mejor local de LaLiga EA Sports. Para hacerlo, necesita reencontrarse con el triunfo frente al Girona, algo que ha logrado las dos últimas veces que se han medido madrileños y catalanes en Liga en el Metropolitano, feudo en el que los gerundenses aún no conocen el triunfo.

EL GIRONA NECESITA MEJORAR A DOMICILIO

El equipo de Míchel Sánchez parece haber retomado el paso tras un pequeño bache de resultados, aunque no da la sensación de ser tan sólido como hasta mediados de marzo, fecha en la que perdió la segunda plaza y se descolgó de la pelea liguera. Y es que el gran lastre de los catalanes desde que iniciara 2024 han sido los partidos a domicilio.

Lejos de su público, el Girona solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos, sumando únicamente cinco puntos. Además, a pesar de ser el segundo equipo más goleador de LaLiga EA Sports, el equipo catalán hn conseguido marcar en solo uno de sus últimos cuatro partidos lejos de Montilivi. Una falta de gol lejos de casa que se personifica en la figura de Artem Dovbyk, que no anota desde el 21 de diciembre en el Villamarín, aunque el ucraniano ya recuperó el olfato tras su doblete vital en la agónica última victoria ante el Betis (3-2).

Pese a todo, un resultado positivo del Girona en Madrid aseguraría, prácticamente, la clasificación a Liga de Campeones para la próxima temporada, ya que mantendría como mínimo los siete puntos de ventaja --más la diferencia de goles particular-- con los colchoneros a falta de 21 por disputar, una distancia que se iría hasta las 10 unidades en caso de asaltar la fortaleza colchonera.

Por último, un factor que puede ser diferencial en el resultado del partido es la diferencia en el descanso de ambos equipos. Más allá del esfuerzo realizado por el Atlético entre semana en esa ida de cuartos de la Champions League ante el Dortmund, el Girona lleva preparando el duelo del Metropolitano desde el 31 de marzo, por lo que acumulará hasta 13 días de descanso antes de volver a la competición este sábado.

Por último, Míchel tendrá que suplir la importante baja de Iván Martín en la medular, así como la lesión de Viktor Tsygankov. Sus lugares en el once apuntan a ocuparlos Yangel Herrera, en el caso del centrocampista vasco, y Portu, en el del extremo ucraniano. La buena noticia para el técnico madrileño es la vuelta de Savinho, ausente en la jornada pasada ante el Betis por acumulación de amarillas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Reinildo, Riquelme; Saúl, Koke, De Paul; Griezmann y Correa.

GIRONA: Gazzaniga; Couto, Eric García, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Aleix García, Herrera; Portu, Savinho y Dovbyk.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoechea (C.Vasco).

--ESTADIO: Cívitas Metropolitano.

--HORA: 14.00/DAZN.