Míchel Sánchez: "Esta es nuestra realidad y nos sirve para poner los pies a tierra"

Michel Sanchez, head coach of Girona FC, looks on prior the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona CF at Santiago Bernabeu stadium on February 10, 2024 in Madrid, Spain.

Michel Sanchez, head coach of Girona FC, looks on prior the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona CF at Santiago Bernabeu stadium on February 10, 2024 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, admitió este sábado su "realidad" tras salir goleado (4-0) del Estadio Santiago Bernabéu, durante la jornada 24 de LaLiga EA Sports, y que ese marcador le sirvió a él y a sus jugadores "para poner los pies a tierra".

"Hoy en ningún momento he tenido la sensación de que podíamos ganar. Te sientes un poco más débil, pero esta es nuestra realidad y nos sirve para poner los pies a tierra y seguir trabajando para que la gente joven que tenemos siga creciendo. Tenemos futbolistas de muchísimo nivel que todavía están en fase de crecimiento y estamos en un proyecto precioso", comentó Míchel en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"No hemos estado al nivel que requiere un Real Madrid a un gran nivel, pero es algo que ya preveíamos. Hemos intentado jugar de tú a tú, pero cuando el Madrid está a su máximo rendimiento, nosotros no llegamos", lamentó el técnico del conjunto gerundense.

Además, Míchel constató la superioridad merengue. "Ya dije que necesitábamos una mala versión del Madrid y una gran versión nuestra. No se han producido ninguna de las dos cosas, pero creo que ha sido más por mérito del Real Madrid que por demérito nuestro", señaló.

"No tengo nada que reprochar, al revés, creo que mis jugadores han dado todo lo posible, pero ellos en duelos han sido muy superiores. El partido que ha hecho Camavinga, el que ha hecho Vinícius, el que ha hecho Bellingham... buf, realmente no estamos a ese nivel", indicó.

Pese a todo, el entrenador rojiblanco buscó el lado positivo de la abultada derrota. "Nos sirve para mejorar porque, cuando tú te enfrentas a alguien con un nivel tan alto, te hace ver un poco tu realidad y todo lo que hemos hecho hasta ahora", argumentó al respecto.

"Primero tenemos que tener humildad para saber dónde estamos y nuestra realidad de venir al Bernabéu a competir. Todo el mundo decía de competir la Liga y nosotros sabíamos desde dentro que no, que no era nuestro objetivo, pero veníamos a competir para intentar hacer nuestro mejor partido y a ver si se daba bien", afirmó.

"Aunque creíamos ser capaces de pelear de tú a tú al Real Madrid, no nos ha dado", reiteró. "La máxima responsabilidad es mía porque le he pedido a los jugadores ir a la presión alta, ir a unas situaciones de presión tras pérdida dejando situaciones límites a Juanpe, a Eric, a Yan, a Miguel... Entonces el máximo responsable soy yo", insistió.

"Les quería poner al máximo de sus capacidades porque estamos en una posición privilegiada, porque no teníamos nada que perder hoy, porque había mucho que ganar y porque nuestra imagen más allá del resultado, es ser un club que está creciendo y creo que en eso nadie nos puede decir nada. Evidentemente no ha sido un partido cómodo, pero no creo que nos pueda hacer daño, no nos va a hacer daño", auguró Míchel.

"Ganar cada partido nos ha costado muchísimo y tenemos humildad de saber perder; y cuando el rival es muy superior, pues reconocerlo, no hay nada que objetar a la victoria del Real Madrid", subrayó antes de analizar su estilo de juego, ofensivo pese a la adversidad.

"Nosotros podíamos haberles parado metiéndonos mucho más atrás, pero ni es mi manera de ver las cosas, ni es la manera del club ni estamos en un momento como para no hacer lo que hemos hecho a lo largo de todo el año. Hoy he expuesto mucho a los jugadores, pero creo que era el momento de hacerlo. Entonces, fuera críticas hacia los jugadores y más responsabilidad hacia mí", repitió el técnico del Girona.

Para recomponerse de esta derrota, Míchel dio su receta. "No hay mejor manera que ponerte a trabajar con humildad y sabiendo que nuestra Liga es Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Betis, Valencia, etc. No podemos estar en la Liga del Real Madrid", remarcó.

"Sacamos puntos al Barça, pero el Barça no es de nuestra Liga y el Atlético de Madrid no es de nuestra Liga. Son tres transatlánticos, el Real Madrid va con una ventaja muy considerable pero su pelea es con estos equipos, no con nosotros. No somos el cuarto candidato, y eso es lo que pienso y es lo que he pensado siempre", recordó Míchel.

"El equipo va a trabajar bien, toca ponernos el mono de trabajo desde la humildad, que es lo que hemos hecho siempre. Y si somos capaces de ser humildes y en el día a día seguir trabajando como ahora, creo que somos candidatos a estar en Europa el año que viene", vaticinó.

"No es una derrota dolorosa, creo que es una derrota de aprendizaje y de ponernos en nuestro lugar. El club y el equipo están haciendo una temporada fantástica, maravillosa y nuestro nivel no es el del Real Madrid, y ya está. No es una derrota dolorosa, estamos en un sueño y continuamos en él", añadió en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

"Podía haber planteado un partido para salir airoso. Porque se puede salir airoso de aquí perdiendo 1-0, haciendo un partido muy defensivo, defendiendo en bloque bajo y poniendo tres centrales. Podía haber hecho muchas cosas. Pero creo que el momento nuestro como club nos exige, o por lo menos tenía yo la sensación de que hoy nos exigía, dar nuestra mejor versión de todo lo que hemos hecho a lo largo del año", resaltó.

Por último, aseguró que a él y a sus pupilos les tocaba "ver si éramos capaces de hoy venir aquí y demostrar que donde estábamos era posible por méritos propios". Y bueno, me han pintado la cara y ya está. Y no pasa nada", concluyó Míchel en su conferencia de prensa.