La MLS cambiará su calendario en 2027 para coincidir con las grandes ligas europeas

BERLÍN (ALEMANIA), 14 Nov. (dpa/EP) -

La Major League Soccer (MLS) cambiará su calendario a partir de 2027, adoptando un formato de temporada de verano a primavera, similar al calendario de las principales ligas europeas, que suelen empezar en el mes de agosto y terminar en mayo, según informó este jueves por la noche en un comunicado.

Actualmente la MLS se desarrolla desde febrero hasta principios de diciembre, cuando tienen lugar los 'Play-offs'. Con este cambio la liga estadounidense adoptará un formato de temporada de verano a primavera, similar al calendario de las principales ligas europeas, que suelen ir de agosto a mayo.

La MLS ha calificado la medida como uno de los acontecimientos más significativos en la historia de la liga y afirmó que "sigue trabajando con la Asociación de Jugadores de la MLS para ultimar un acuerdo sobre un plan de transición".

En esta fase de transición, habrá una temporada más corta, con 14 jornadas, seguida de eliminatorias entre febrero de 2027 y mayo de 2027. A continuación, está previsto que la temporada 2027-28 comience en la segunda quincena de julio de 2027 y finalice a finales de mayo de 2028. También está previsto un parón invernal desde mediados de diciembre hasta principios de febrero.

La MLS introducirá un nuevo formato de temporada regular que mezcla "elementos del juego global con las tradiciones deportivas norteamericanas". La liga también revisará posibles ajustes en el formato de los 'Play-offs' de la Copa MLS.

"Alinear nuestro calendario con el de las mejores ligas del mundo reforzará la competitividad global de nuestros clubes, creará mejores oportunidades en el mercado de fichajes y garantizará que nuestros Play-offs de la Copa MLS sean el centro de atención sin interrupciones", ha declarado el comisionado de la MLS, Don Garber.